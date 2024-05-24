勞保基金已連續7年收不抵支，賴清德總統於520就職典禮上宣示「只要政府在，勞保絕對不會倒」。新任勞動部長何佩珊23日在立法院回覆勞保年金改革議題時稱，撥補就是改革。對此，國民黨立委批評，勞保靠撥補只是治標不治本，民進黨根本沒有改革決心，軍公教不是他們的票就砍年金，但勞工人口眾多就不敢改革，只想靠撥補。

截至2023年年底，勞保基金精算負債達13兆465億元，較上一年度的12兆3240億元增加7225億元，平均每人為勞保背債約56萬元，最近一次的精算報告更指出，若不啟動改革會在2028年破產，政府近年編列公務預算及特別預算達2670億元用以撥補勞保基金。

勞動部昨至立院報告，多位立委關心勞保年金改革議題。國民黨立委蘇清泉表示，勞保年金要大砍嗎？法國延後退休的年金改革衍生暴動、紛擾多時；藍委王育敏也問，賴稱有政府在就不會倒，意謂在其任內是否不會啟動年金改革？撥補不是改革，僅能治標不治本。

立委楊瓊瓔則指出，每一任部長都說年金要改革，要怎麼做？且愈撥補負債卻愈多，要如何讓勞工更安心？立委洪孟楷提及，勞動部前部長許銘春2月受訪時指出「勞保不能只靠政府撥補，根本解決問題還是要改革」，但現在何佩珊又稱只有撥補？

「撥補就是改革」，何佩珊表示，過去曾經討論過年改方案，如果要多繳、少領、延後退付出的社會代價成本很高，社會承擔不起，且目前勞保投保及領取人數超過千萬人，已經等於是國民基礎年金的角色，過去年金改革為節流，但現在勞工領太少了。

何佩珊指出，總統就職典禮稱的「只要政府在，勞保絕對不會倒」，政府會全力發展經濟，確保政府有足夠財政能力挹注勞保，「撥補就是改革」。她在業務報告時強調，目前勞保財務相對穩定，將爭取不低於去年度撥補的1200億，並透過依法調整費率、辦理納保及給付審核，研議穩定勞工保險財務措施。

至於是否要修法讓撥補或政府負最終給付責任入法？何佩珊並未正面回答，僅說目前撥補已做4年，勞保基金水位來到史上新高，勞保財務穩健沒有破產的問題，透過勞保撥補實踐政府負最終支付責任，重申「財務的撥補就是改革」。

國民黨立委廖偉翔表示，民進黨向來都只想著如何討好選民，認定軍公教不是他們的票，就大刀闊斧地砍軍公教年金，但民進黨不敢得罪廣大的勞工群體，就以撥補取代改革。