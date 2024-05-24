解放軍東部戰區-聯合利劍2024A演習區域示意圖

共軍23日上午7時45分無預警發起一連兩天的「聯合利劍－2024A」圍台軍演，大陸國台辦更點名是為懲戒賴清德總統謀獨挑釁，文攻武嚇齊發。國軍昨除偵獲16艘共艦、海警船19艘、49架共機投入演習，雙方更數度爆發艦艇對峙情況。海巡宜蘭艦在彭佳嶼並排驅離共軍飛彈護衛艦「益陽號」，海軍成功級班超艦監控共軍紹興艦；而共艦則向我淮陽艦大喊，「不要為台獨賣命」，緊張態勢一觸即發。

國台辦點名「懲戒賴清德」

就在共軍艦機全面向台海進發之際，賴清德總統23日下午前往桃園市龜山區的海軍陸戰隊66旅視察。他致詞時強調，面對外在挑戰與威脅，會持續捍衛自由民主的價值，守護區域的和平穩定，對國軍有信心。

520後第3天，共軍東部戰區動員陸、海、空軍及火箭軍等兵力，23日7時45分開始至24日在台灣及金馬周邊展開軍演；演習範圍包括台灣海峽，台灣北部、南部、東部及金門島、馬祖島、烏坵嶼、東引島周邊。重點演練聯合海空戰備警巡、聯合奪取戰場綜合控制權、聯合精打要害目標等科目。

面對共軍來勢洶洶，國防部第一時間成立應變中心，由部長顧立雄坐鎮並下達工作指導。針對中共軍演，顧立雄表示，國防部會隨時向他通報最新情況，會妥適因應。

作計室聯合作戰計畫處處長董冀星少將指出，部長還重點指示加強聯合情監偵，並強調各級維持常態的危機應處，保持正常的戰備及偵巡演訓任務。按照目前的授權機制，仍由國防部長來指示下達第一擊自衛權反制命令。

第一擊反制 由國防部長決定

而昨日北部、東部海域都有出現兩岸軍艦船對峙情形，雙方劍拔弩張。海巡署調派7艦16艇協同國防部進行監控；除驅離上午出現在台海的4艘中共海警船，午間海巡署宜蘭艦也趕往彭佳嶼附近，驅離解放軍益陽艦（舷號548）。國防部同日下午也釋出班超艦監控共軍紹興艦（舷號134）的畫面。

至於大陸央視除曝光數十架次共機編組滿掛實彈環台戰巡、飛彈護衛艦南通號（舷號533）等多個驅護艦編隊向台海進發畫面，晚間新聞聯播還播出共艦向我淮陽艦喊話「不要為台獨賣命」，更警告若干擾行動，將採取懲戒措施。

除了武嚇，大陸也祭出一連串文攻。共軍刻意以繁體字發布一則圖文，稱殲-20、殲-16、東風飛彈都已就位。大陸國台辦發言人陳斌華直言，演習是對賴清德520講話謀獨挑釁的堅決懲戒。央視更稱，大陸反制正當合法且必要。

火箭軍是否射導彈 我持續監控

情次室助理次長黃文啓少將指出，截至目前，中共作戰艦共計派遣16艘、海警船19艘；軍方也偵獲中共蘇愷-30、殲-16等戰機計49架次出海活動，其中35架次逾越中線及其延伸線，進入北部、中部及西南空域。國防部表示，本次共軍共計開設9處演習操演區，分別為本島周邊5處，馬祖、東引、烏坵、金門等4處。

但黃文啓也稱，目前共軍機艦都會保持在24浬線外。至於共軍是否有實彈射擊？他表示，內陸的確有實施實彈射擊科目，但在台海、空域部份，目前尚未發現。中共這次並未公布相關經緯度，也沒有開設禁航區，後續中共火箭軍是否會實彈射擊，國防部會持續密切掌握。

總統府發言人郭雅慧表示，遺憾看到中國以單邊的軍事挑釁行為，威脅台灣的民主自由，及區域和平穩定現狀。我們有能力守護國家安全，「請國人放心」。陸委會則呼籲，北京當局應和台灣民選合法政府進行溝通對話，尋求合作互利之道。