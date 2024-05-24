賴清德總統520就職演說釋放出強烈的台獨訊號之後，一如預期，大陸解放軍在5月23、24日立即舉行軍事演習，這場高強度的「懲獨軍演」，可以說是一次「強勢威逼」、「全面封鎖」的大型軍演，規模不僅超過以往解放軍對台軍演，在兩個政治實體中，也很少有這樣針對性的單邊軍事演習，可以說在國際社會中，這已經接近實戰性的演習，必然引發全球的關注。
警示性演習與實戰性演習
一般單邊的軍事演習，可以分成警示性演習與實戰性演習。警示性演習，目的就是要提醒敵對方不要輕舉妄動，並展示己方優勢的軍備與作戰實力。實戰性演習，目的是要以演習作為實戰的前奏，很多戰爭都是由演習開始發動。例如，日本對中國發動的九一八事變與七七事變，幾乎都是以演習名目開出第一槍，以達到侵占中國的目的。
這次解放軍對台發動的「聯合利劍—2024A」軍演，可以說還是以警示性為主，在解放軍沒有宣示要對台「武統」的前提下，雖然規模已接近實戰性的目的，但也達不到戰爭的程度，這也是即使這次軍演的規模巨大，但是台灣民眾仍然無感之因。
中共解放軍這次對台舉行的「聯合利劍—2024A」軍演的目的，當然是一種「懲獨軍演」，在賴清德就職演說中，由於強烈的釋放出馬英九所稱的「新兩國論」的信息之後，大陸國台辦發言人陳斌華20日下午立即透過中國官媒抨擊，台灣領導人的講話，頑固堅持台獨立場，大肆宣揚分裂謬論，煽動兩岸對立對抗，妄圖「倚外謀獨」、「以武謀獨」。
國台辦還宣稱，要和平不要戰爭、要發展不要衰退、要交流不要分離、要合作不要對抗，是島內的主流民意。台灣領導人罔顧民意、逆流而動，釋放了謀獨挑釁、破壞台海和平穩定的危險信號，充分暴露了其「台獨工作者」的本性。
這份近乎檄文式的回應，其實已經為兩岸山雨欲來風滿樓作出預告，所以解放軍東部戰區立即於24日採取大規模的軍演行動，並沒有超過外界的預期。
強勢威逼與全面封鎖軍演
至於這場「聯合利劍—2024A」軍演的屬性，為何是一種「強勢威逼」、「全面封鎖」的大型軍演呢 ?
首先，「強勢威逼」可以看出，解放軍這次軍演除了對台進行環台演習之外，在金門、馬祖、東引地區也納入軍演的範圍，這種把台灣所律定的前線與後方同時納入軍演的範圍，已經讓台灣沒有前線和後方的分野，如果兩岸發生戰爭，必然是一場全面性的台海地區戰爭，戰爭不可能像1958年以前一樣，只侷限於金門地區，台灣本島也將陷入烽火滿天。
這種沒有前線與後方分野的戰爭一旦引爆，將是一場毀滅性的戰爭，從俄烏戰爭、以哈衝突可見，在戰爭中每一個人都逃離不了戰爭的荼毒，尤其是以哈衝突，以色列軍隊並沒有把戰場侷限在加薩北部跟以色列連結的地區，以色列還是把戰場拉向南部的拉法地區，讓加薩的巴勒斯坦人民無處可逃。這也是戰爭最殘酷的地方，也是解放軍即使發動的是「懲獨戰爭」，但是戰爭最終還是讓所有台灣人民都無處可逃，以此達到「強勢威逼」的效用。
其次，「全面封鎖」是指解放軍這次軍演已經把台灣海峽全部納入演習的範圍，這等同於戰爭一來，解放軍有能力全面封鎖台灣海峽，讓原本屬於國際水域的台海，立即變成大陸的內海，這也是一般獨派時常強調大陸有意把台海「內海化」的軍事操作。大陸以軍事工具作為實現台海「內海化」的目的，明白的告訴台獨，解放軍是有這個能力達到這項政治目的。
當然「全面封鎖」還配合艦機抵近台灣周邊戰巡，讓台灣可能也要面臨灘岸決戰的實力，如果國共兩軍在台灣本島周邊進行灘岸決戰，除了台灣經濟、民生要遭到極度的摧殘之外，美日如何介入台海的灘岸戰爭，也是美軍要面對的難題。而在經過多年的測試之後，解放軍想必已經想好化解美軍介入之道。最近台灣一些軍事專家討論到若中俄同時開闢歐亞兩個戰場，美國和北約是否有能力因應，這是美軍必須思考之處。
尤其是，這一次解放軍對台所舉行的「聯合利劍—2024A」軍演，其中以A做開頭，是否會因賴清德就職演說中的強烈「獨」白，而使美軍預示2027大陸攻台的「戴維森窗口」提前到來，台灣人民在對中共軍演無感之際，也不能沒有先天下之憂而憂。
（作者為台灣國際戰略學會理事長，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）
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