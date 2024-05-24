【時報-台北電】經統計，前個交易日(20240523)

4.連續賣超二日的股票：

東捷(8064) 晟德(4123) 合庫金(5880) 新鉅科(3630) 技嘉(2376)

中電(1611) 榮運(2607) 中鴻(2014) 官田鋼(2017) 京元電子(2449)

中工(2515) 茂迪(6244) 聯合再生(3576) 威剛(3260) 東洋(4105)

志聖(2467) 華東(8110) 浩鼎(4174) 金像電(2368) 佳總(5355)

聯茂(6213) 燿華(2367) 華通(2313) 良維(6290) 安鈦克(6276)

保銳(8093) 均豪(5443) 信錦(1582) 英濟(3294) 福華(8085)

凌巨(8105) 旺矽(6223) 夆典(3052) 佳邦(6284) 鴻準(2354)

晶焱(6411) 訊芯-KY(6451) 宇瞻(8271) 倉和(6538) 太景*-KY(4157)

盛弘(8403) 高端疫苗(6547) 建舜電(3322) 晟銘電(3013) 協易機(4533)

定穎投控(3715) 品安(8088) 新建(2516) 豐藝(6189)

5.轉買為賣的股票：

華碩(2357) 和碩(4938) 網家(8044) 雄獅(2731) 國泰金(2882)

中租-KY(5871) 興富發(2542) 台泥(1101) 友達(2409) 宏達電(2498)

台灣高鐵(2633) 誠美材(4960) 華星光(4979) 三發地產(9946) 永捷(4714)

正德(2641) 弘憶股(3312) 立端(6245) 精確(3162) 高技(5439)

聯光通(4903) 華豐(2109) 王道銀行(2897) 神盾(6462) 漢磊(3707)

第一銅(2009) 聯亞(3081) 開發金(2883) 台新金(2887) 彰銀(2801)

新光金(2888) 臺企銀(2834) 台中銀(2812) 統一證(2855) 康和證(6016)

仁寶(2324) 緯創(3231) 英業達(2356) 威盛(2388) 凌陽(2401)

上銀(2049) 龍巖(5530) 智冠(5478) 華夏(1305) 中石化(1314)

南紡(1440) 中纖(1718) 陽明(2609) 新興(2605) 裕民(2606)

益航(2601) 台航(2617) 中菲行(5609) 世紀鋼(9958) 友訊(2332)

農林(2913) 宏普(2536) 南港(2101) 力麒(5512) 元晶(6443)

穩懋(3105) 精材(3374) 矽統(2363) 輔信(2405) 志超(8213)

中裕(4147) 泰鼎-KY(4927) 陽程(3498) 東隆興(4401) 單井(3490)

台通(8011) 光環(3234) 富喬(1815) 台燿(6274) 精星(8183)

凱崴(5498) 南電(8046) 樺晟(3202) 中探針(6217) 信音(6126)

佳必琪(6197) 宣德(5457) 協益(5356) 僑威(3078) 新日興(3376)

精金(3049) 中光電(5371) 達運(6120) 高僑(6234) TPK-KY(3673)

台亞(2340) 立碁(8111) 聯鈞(3450) 國碩(2406) 優群(3217)

華晶科(3059) 華新科(2492) 信昌電(6173) 立敦(6175) 萬潤(6187)

艾華(6204) 雷科(6207) 建準(2421) 力致(3483) 奇偶(3356)

普誠(6129) 十銓(4967) 廣穎電通(4973) 斐成(3313) 磐儀(3594)

百德(4563) 燁興(2007) 撼訊(6150) 美琪瑪(4721) 位速(3508)

聯上發(2537) 台星科(3265) 安國(8054) 旺玖(6233)

6.賣超前20名：

金融股：

玉山金(2884) 中信金(2891) 永豐金(2890) 第一金(2892) 新光金(2888)

開發金(2883) 臺企銀(2834) 國泰金(2882)

電子股：

友達(2409) 仁寶(2324) 英業達(2356) 群創(3481) 矽統(2363)

富喬(1815) 鴻準(2354)

傳產股：

中鋼(2002) 長榮航(2618) 第一銅(2009) 中租-KY(5871) 中石化(1314)

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