【時報-台北電】經統計，前個交易日(20240523)

1.外資連續賣超五日以上的股票：

中信金(2891) 台塑化(6505) 遠百(2903) 亞昕(5213) 欣陸(3703)

福邦證(6026) 永豐金(2890) 兆豐金(2886) 京城銀(2809) 玉山金(2884)

宏遠證(6015) 三陽工業(2206) 台塑(1301) 美時(1795) 長榮航(2618)

台肥(1722) 華固(2548) 智原(3035) 譜瑞-KY(4966) 健鼎(3044)

能率網通(8071) 先進光(3362) 天鈺(4961) 長榮鋼(2211)

2.連續賣超四日的股票：

漢翔(2634) 工信(5521) 宜特(3289) 曜越(3540) 愛地雅(8933)

東元(1504) 中華(2204) 大成(1210) 榮剛(5009) 聯合(4129)

擎亞(8096) 富旺(6219) 森崴能源(6806)

3.連續賣超三日的股票：

南亞(1303) 中鋼(2002) 環泥(1104) 群創(3481) 泰碩(3338)

中天(4128) 佳凌(4976) 彩晶(6116) 第一金(2892) 聯邦銀(2838)

宏捷科(8086) 旺宏(2337) 大聯大(3702) 聯成(1313) 炎洲(4306)

國喬(1312) 東和鋼鐵(2006) 千興(2025) 大成鋼(2027) 群聯(8299)

榮成(1909) 永豐餘(1907) 新美齊(2442) 環球晶(6488) 至上(8112)

松瑞藥(4167) 合正(5381) 康舒(6282) 中環(2323) 大學光(3218)

合一(4743) 耿鼎(1524) 精剛(1584) 新復興(4909) 振發(5426)

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