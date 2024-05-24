【時報-台北電】經統計，前個交易日(20240523)

1.外資連續買超五日以上的股票：

正新(2105) 中華電(2412) 上海商銀(5876) 統一(1216) 寶成(9904)

亞翔(6139) 聯電(2303) 佳世達(2352) 鈊象(3293) 漢唐(2404)

建漢(3062) 神達(3706) 巨大(9921) 勤美(1532) 中美晶(5483)

世界(5347) 南茂(8150) 伍豐(8076) 欣銓(3264) 啟碁(6285)

合勤控(3704) 中磊(5388) 致伸(4915) 訊舟(3047) 智易(3596)

瀚宇博(5469) 廣運(6125) 光寶科(2301) 光洋科(1785) 台嘉碩(3221)

朋程(8255) 系統電(5309) 聯陽(3014) 長科*(6548) 胡連(6279)

永崴投控(3712)

2.連續買超四日的股票：

可成(2474) 全家(5903) 矽格(6257) 中碳(1723) 華航(2610)

士電(1503) 矽創(8016) 東浦(3290) 台半(5425)

3.連續買超三日的股票：

台積電(2330) 國建(2501) 晶宏(3141) 廣達(2382) 昇達科(3491)

旭軟(3390) 元太(8069) 奇鋐(3017) 迎廣(6117)

4.連續買超二日的股票：

鴻海(2317) 台灣大(3045) 富邦金(2881) 宏碁(2353) 金居(8358)

大江(8436) 上詮(3363) 華南金(2880) 遠東銀(2845) 遠傳(4904)

金寶(2312) 微星(2377) 中興電(1513) 華新(1605) 慧洋-KY(2637)

頎邦(6147) 遠雄(5522) 長虹(5534) 冠德(2520) 合晶(6182)

南亞科(2408) 華邦電(2344) GIS-KY(6456) 瑞智(4532) 同欣電(6271)

育富(6194) 正崴(2392) 台達電(2308) 松上(6156) 新門(5432)

佳能(2374) 順達(3211)

5.轉賣為買的股票：

潤泰全(2915) 潤泰新(9945) 由田(3455) 建錩(5014) 光頡(3624)

達麗(6177) 盟立(2464) 三商壽(2867) 瑞軒(2489) 成霖(9934)

橘子(6180) 華榮(1608) 方方土昶(6265) 廣積(8050) 國產(2504)

鈺創(5351) 菱生(2369) 力旺(3529) 華泰(2329) 國統(8936)

敬鵬(2355) 德宏(5475) 欣興(3037) 耀勝(3207) 一詮(2486)

久正(6167) 億光(2393) 泰谷(3339) 銘異(3060) 亞通(6179)

廣明(6188) 今國光(6209) 越峰(8121) 協禧(3071) 雙鴻(3324)

元山(6275) 加百裕(3323) 達爾膚(6523) 旭品(3325) 雷虎(8033)

宏泰(1612) 聚和(6509) 湧德(3689) 力積電(6770) 健喬(4114)

波若威(3163) 合機(1618) 亞航(2630)

6.買超前20名：

金融股：

上海商銀(5876) 三商壽(2867) 華南金(2880)

電子股：

聯電(2303) 鴻海(2317) 光寶科(2301) 神達(3706) 佳世達(2352)

宏碁(2353) 欣興(3037) 一詮(2486) 力積電(6770) 奇鋐(3017)

金寶(2312) 迎廣(6117)

傳產股：

華航(2610) 統一(1216) 國建(2501) 寶成(9904) 雷虎(8033)

#聯電 #光寶科 #外資續買超 #台積電