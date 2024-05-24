【時報-台北電】櫃買中心2024年05月23日櫃買市場融資融券餘額表顯示，融資餘額較前一日增加5.02億元，成為1076.04億元，融券餘額較前一日增加291張，成為75593張。(資料來源:櫃買中心)

#櫃買市場 #增為 #櫃買中心 #較前 #一日