台北港貨櫃碼頭首迎電商貨船舶，23日傍晚自廈門開航的貨櫃船瑞龍輪（A KEIGA），首次承載2個20呎貨櫃與40個40呎貨櫃的電商貨（海運快遞貨），直航台北港，創下首例。
24日一早貨至台北港貨櫃碼頭卸下後，直接入儲場區，接著進倉庫拆櫃、過X光機通關後，約40分鐘，貨物即可上卡車運離台北港，送至客戶手中。
兩岸的電商貨興起於2019年左右，疫情期間盛行，目前大部份依賴小三通的客貨兩用輪，來往福建各港至台灣。
電商貨體積較小，價值不高，貨櫃運送較經濟，抵達台灣後須通過X光機檢驗通關後放行，目前在台北港共有3家業者經營12條X光通關線，包括台北港國際物流有6條、台灣港務國際物流公司有2條，台北港貨櫃碼頭公司有4條，年貨量約有25,000個40呎貨櫃。過去未有專屬貨櫃船航線承載，由於時效的要求，必須直航第一港卸船的電商貨才會被客人接受。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：