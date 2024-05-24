台北港貨櫃碼頭首迎電商貨船舶，23日傍晚自廈門開航的貨櫃船瑞龍輪（A KEIGA），首次承載2個20呎貨櫃與40個40呎貨櫃的電商貨（海運快遞貨），直航台北港，創下首例。

24日一早貨至台北港貨櫃碼頭卸下後，直接入儲場區，接著進倉庫拆櫃、過X光機通關後，約40分鐘，貨物即可上卡車運離台北港，送至客戶手中。

兩岸的電商貨興起於2019年左右，疫情期間盛行，目前大部份依賴小三通的客貨兩用輪，來往福建各港至台灣。

電商貨體積較小，價值不高，貨櫃運送較經濟，抵達台灣後須通過X光機檢驗通關後放行，目前在台北港共有3家業者經營12條X光通關線，包括台北港國際物流有6條、台灣港務國際物流公司有2條，台北港貨櫃碼頭公司有4條，年貨量約有25,000個40呎貨櫃。過去未有專屬貨櫃船航線承載，由於時效的要求，必須直航第一港卸船的電商貨才會被客人接受。