特斯拉（Tesla）23日發布的影響力報告，刪除2030年之前每年銷售2,000萬輛的目標，透露出這家電動車龍頭的發展重心，將轉向自駕計程車（robotaxis）。
特斯拉執行長馬斯克2020年曾發豪語，2030年前年銷量要達到2,000萬輛目標，是當今全球第一大車廠豐田（Toyota）銷量的2倍。
特斯拉2022年報告重申年銷2,000萬輛目標，提到須讓產品更親民才能達標。
但《路透》4月報導爆料，特斯拉擬放棄售價2.5萬美元的平價車生產計劃，將自駕技術視為主要成長驅力，預定8月8日發表自駕計程車。
特斯拉改弦易轍意味著，打算利用現有的產線生產自駕計程車，如此一來成本削減幅度將小於預期，交車量成長也有限。
電動車需求放緩，加上市場競爭激烈，特斯拉去年銷售量僅增長38％，不及設定的年成長50％目標。馬斯克1月警告，今年交車量增幅會明顯下滑。
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