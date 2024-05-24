【時報-台北電】台股23日加權指數收21607.43點，漲55.60點或0.26%，總成交值5198.82億元。三大法人買超193.89億元，其中外資買超166.84億元，投信、自營商分別買超29.04億元及賣超1.98億元。
三大法人賣超前十大個股，依類別分，5檔電子股、2檔金融股及3檔傳產股；依股價分，4檔中價位股、6檔銅板股；賣超張數方面，7檔賣超上萬張，榜首為中鋼(2002)，賣超3萬3416張，友達(2409)、仁寶(2324)名列二、三名，分別賣超3萬2090張及賣超2萬6479張。第四及第五名為英業達(2356)、群創(3481)，其他依序為新光金(2888)、開發金(2883)、第一銅(2009)、矽統(2363)及南亞(1303)。
●三大法人23日賣超前十名：
1.中鋼(2002)收24.15元，跌0.45元或1.83%，三大法人賣超3萬3416張。
2.友達(2409)收18.00元，跌0.40元或2.17%，三大法人賣超3萬2090張。
3.仁寶(2324)收38.15元，跌2.15元或5.34%，三大法人賣超2萬6479張。
4.英業達(2356)收54.00元，跌1.70元或3.05%，三大法人賣超1萬6468張。
5.群創(3481)收13.90元，跌0.10元或0.71%，三大法人賣超1萬4873張。
6.新光金(2888)收8.81元，跌0.14元或1.56%，三大法人賣超1萬1814張。
7.開發金(2883)收14.00元，跌0.20元或1.41%，三大法人賣超1萬139張。
8.第一銅(2009)收54.00元，跌5.80元或9.70%，三大法人賣超9655張。
9.矽統(2363)收59.40元，跌2.30元或3.73%，三大法人賣超9336張。
10.南亞(1303)收53.70元，跌0.80元或1.47%，三大法人賣超8579張。
●前三大個股近五日籌碼：
1.中鋼(2002)三大法人累計賣超6萬2713張，其中外資賣超6萬2370張、投信買超1147張、自營商賣超1490張；融資增1638張、融券減67張，券資比0.59%。
2.友達(2409)三大法人累計賣超3萬8648張，其中外資賣超3萬7229張、投信買超106張、自營商賣超1524張；融資增4630張、融券增233張，券資比1.61%。
3.仁寶(2324)三大法人累計買超2萬4524張，其中外資買超1萬2321張、投信買超8516張、自營商買超3686張；融資增4689張、融券增217張，券資比3.78%。(編輯：財經內容中心)
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