【時報-台北電】台股23日加權指數收21607.43點，漲55.60點或0.26%，總成交值5198.82億元。三大法人買超193.89億元，其中外資買超166.84億元，投信、自營商分別買超29.04億元及賣超1.98億元。

三大法人買超前十大個股，依類別分，5檔電子股、2檔金融股及3檔傳產股；依股價分，3檔百元股、3檔中價位股及4檔銅板股；買超張數方面，6檔買超上萬張，榜首為聯電(2303)，買超5萬5861張，鴻海(2317)、光寶科(2301)名列二、三名，分別買超2萬9026張及買超2萬1774張。第四及第五名為宏碁(2353)、長榮航(2618)，其他依序為華航(2610)、欣興(3037)、正新(2105)、玉山金(2884)及三商壽(2867)。

●三大法人23日買超前十名：

1.聯電(2303)收56.00元，漲1.00元或1.82%，三大法人買超5萬5861張。

2.鴻海(2317)收173.00元，漲4.00元或2.37%，三大法人買超2萬9026張。

3.光寶科(2301)收112.00元，漲8.50元或8.21%，三大法人買超2萬1774張。

4.宏碁(2353)收53.30元，漲0.30元或0.57%，三大法人買超1萬7754張。

5.長榮航(2618)收35.20元，跌0.05元或0.14%，三大法人買超1萬2041張。

6.華航(2610)收22.05元，跌0.25元或1.12%，三大法人買超1萬1532張。

7.欣興(3037)收191.00元，漲8.50元或4.66%，三大法人買超9578張。

8.正新(2105)收58.50元，跌0.80元或1.35%，三大法人買超8630張。

9.玉山金(2884)收28.65元，漲0.15元或0.53%，三大法人買超8130張。

10.三商壽(2867)收6.88元，跌0.14元或1.99%，三大法人買超8021張。

●前三大個股近五日籌碼：

1.聯電(2303)三大法人累計買超24萬808張，其中外資買超13萬8125張、投信買超9萬3688張、自營商買超8994張；融資減3252張、融券增903張，券資比5.59%。

2.鴻海(2317)三大法人累計賣超2502張，其中外資賣超1363張、投信賣超4518張、自營商買超3379張；融資減3740張、融券減491張，券資比2.56%。

3.光寶科(2301)三大法人累計買超2萬5530張，其中外資買超4萬9258張、投信賣超2萬6360張、自營商買超2632張；融資增1萬5018張、融券增87張，券資比2.94%。(編輯：財經內容中心)

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