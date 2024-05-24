【時報-台北電】台股23日加權指數收21607.43點，漲55.60點或0.26%，總成交值5198.82億元。三大法人買超193.89億元，其中外資買超166.84億元，投信、自營商分別買超29.04億元及賣超1.98億元。

投信賣超前十大個股，依類別分，5檔電子股、1檔金融股及4檔傳產股；依股價分，2檔百元股、3檔中價位股及5檔銅板股；賣超張數方面，2檔賣超上萬張，榜首為神達(3706)，賣超1萬4629張，佳世達(2352)、上海商銀(5876)名列二、三名，分別賣超1萬4525張及賣超8959張。第四及第五名為寶成(9904)、統一(1216)，其他依序為矽格(6257)、光寶科(2301)、南亞(1303)、南茂(8150)及長榮(2603)。

●投信23日賣超前十名：

1.神達(3706)收48.00元，跌1.50元或3.03%，投信賣超1萬4629張。

2.佳世達(2352)收39.40元，跌0.80元或1.99%，投信賣超1萬4525張。

3.上海商銀(5876)收47.45元，跌0.35元或0.73%，投信賣超8959張。

4.寶成(9904)收37.60元，跌0.60元或1.57%，投信賣超8340張。

5.統一(1216)收80.80元，漲0.50元或0.62%，投信賣超7346張。

6.矽格(6257)收78.00元，跌1.10元或1.39%，投信賣超5737張。

7.光寶科(2301)收112.00元，漲8.50元或8.21%，投信賣超5590張。

8.南亞(1303)收53.70元，跌0.80元或1.47%，投信賣超5558張。

9.南茂(8150)收44.35元，跌1.40元或3.06%，投信賣超5130張。

10.長榮(2603)收209.00元，股價持平，投信賣超4893張。

●前三大個股近五日籌碼：

1.神達(3706)三大法人累計買超8901張，其中外資買超7萬433張、投信賣超6萬2178張、自營商買超646張；融資減963張、融券減109張，券資比1.69%。

2.佳世達(2352)三大法人累計賣超7451張，其中外資買超3萬3573張、投信賣超4萬1668張、自營商買超642張；融資增478張、融券增105張，券資比12.58%。

3.上海商銀(5876)三大法人累計買超1萬3036張，其中外資買超5萬870張、投信賣超3萬7954張、自營商買超120張；融資減90張、融券減7張，券資比1.49%。(編輯：財經內容中心)

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