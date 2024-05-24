【時報-台北電】台股23日加權指數收21607.43點，漲55.60點或0.26%，總成交值5198.82億元。三大法人買超193.89億元，其中外資買超166.84億元，投信、自營商分別買超29.04億元及賣超1.98億元。
投信賣超前十大個股，依類別分，5檔電子股、1檔金融股及4檔傳產股；依股價分，2檔百元股、3檔中價位股及5檔銅板股；賣超張數方面，2檔賣超上萬張，榜首為神達(3706)，賣超1萬4629張，佳世達(2352)、上海商銀(5876)名列二、三名，分別賣超1萬4525張及賣超8959張。第四及第五名為寶成(9904)、統一(1216)，其他依序為矽格(6257)、光寶科(2301)、南亞(1303)、南茂(8150)及長榮(2603)。
●投信23日賣超前十名：
1.神達(3706)收48.00元，跌1.50元或3.03%，投信賣超1萬4629張。
2.佳世達(2352)收39.40元，跌0.80元或1.99%，投信賣超1萬4525張。
3.上海商銀(5876)收47.45元，跌0.35元或0.73%，投信賣超8959張。
4.寶成(9904)收37.60元，跌0.60元或1.57%，投信賣超8340張。
5.統一(1216)收80.80元，漲0.50元或0.62%，投信賣超7346張。
6.矽格(6257)收78.00元，跌1.10元或1.39%，投信賣超5737張。
7.光寶科(2301)收112.00元，漲8.50元或8.21%，投信賣超5590張。
8.南亞(1303)收53.70元，跌0.80元或1.47%，投信賣超5558張。
9.南茂(8150)收44.35元，跌1.40元或3.06%，投信賣超5130張。
10.長榮(2603)收209.00元，股價持平，投信賣超4893張。
●前三大個股近五日籌碼：
1.神達(3706)三大法人累計買超8901張，其中外資買超7萬433張、投信賣超6萬2178張、自營商買超646張；融資減963張、融券減109張，券資比1.69%。
2.佳世達(2352)三大法人累計賣超7451張，其中外資買超3萬3573張、投信賣超4萬1668張、自營商買超642張；融資增478張、融券增105張，券資比12.58%。
3.上海商銀(5876)三大法人累計買超1萬3036張，其中外資買超5萬870張、投信賣超3萬7954張、自營商買超120張；融資減90張、融券減7張，券資比1.49%。(編輯：財經內容中心)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：