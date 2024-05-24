【時報-台北電】台股23日加權指數收21607.43點，漲55.60點或0.26%，總成交值5198.82億元。三大法人買超193.89億元，其中外資買超166.84億元，投信、自營商分別買超29.04億元及賣超1.98億元。

投信買超前十大個股，依類別分，1檔電子股、5檔金融股及4檔傳產股；依股價分，4檔中價位股、6檔銅板股；買超張數方面，6檔買超上萬張，榜首為玉山金(2884)，買超4萬9175張，長榮航(2618)、中信金(2891)名列二、三名，分別買超4萬2428張及買超3萬3032張。第四及第五名為第一金(2892)、永豐金(2890)，其他依序為聯電(2303)、大成鋼(2027)、正新(2105)、京城銀(2809)及漢翔(2634)。

●投信23日買超前十名：

1.玉山金(2884)收28.65元，漲0.15元或0.53%，投信買超4萬9175張。

2.長榮航(2618)收35.20元，跌0.05元或0.14%，投信買超4萬2428張。

3.中信金(2891)收38.00元，漲0.10元或0.26%，投信買超3萬3032張。

4.第一金(2892)收28.95元，漲0.45元或1.58%，投信買超2萬7844張。

5.永豐金(2890)收22.75元，漲0.05元或0.22%，投信買超2萬7610張。

6.聯電(2303)收56.00元，漲1.00元或1.82%，投信買超1萬9913張。

7.大成鋼(2027)收39.35元，漲0.05元或0.13%，投信買超7477張。

8.正新(2105)收58.50元，跌0.80元或1.35%，投信買超7146張。

9.京城銀(2809)收63.60元，漲1.40元或2.25%，投信買超6661張。

10.漢翔(2634)收56.30元，漲1.70元或3.11%，投信買超5097張。

●前三大個股近五日籌碼：

1.玉山金(2884)三大法人累計買超4萬4189張，其中外資賣超16萬1939張、投信買超20萬5413張、自營商買超714張；融資減1662張、融券增144張，券資比6.04%。

2.長榮航(2618)三大法人累計賣超1萬7848張，其中外資賣超14萬4084張、投信買超13萬7626張、自營商賣超1萬1390張；融資減1萬2904張、融券減817張，券資比1.17%。

3.中信金(2891)三大法人累計買超1萬8377張，其中外資賣超10萬8282張、投信買超12萬9902張、自營商賣超3242張；融資減1640張、融券增80張，券資比7.80%。(編輯：財經內容中心)

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