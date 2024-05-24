【時報-台北電】台股23日加權指數收21607.43點，漲55.60點或0.26%，總成交值5198.82億元。三大法人買超193.89億元，其中外資買超166.84億元，投信、自營商分別買超29.04億元及賣超1.98億元。
外資賣超前十大個股，依類別分，3檔電子股、5檔金融股及2檔傳產股；依股價分，1檔中價位股、9檔銅板股；賣超張數方面，10檔賣超上萬張，榜首為玉山金(2884)，賣超4萬1463張，中鋼(2002)、友達(2409)名列二、三名，分別賣超3萬1614張及賣超2萬9841張。第四及第五名為中信金(2891)、永豐金(2890)，其他依序為長榮航(2618)、仁寶(2324)、第一金(2892)、英業達(2356)及新光金(2888)。
●外資23日賣超前十名：
1.玉山金(2884)收28.65元，漲0.15元或0.53%，外資賣超4萬1463張。
2.中鋼(2002)收24.15元，跌0.45元或1.83%，外資賣超3萬1614張。
3.友達(2409)收18.00元，跌0.40元或2.17%，外資賣超2萬9841張。
4.中信金(2891)收38.00元，漲0.10元或0.26%，外資賣超2萬9550張。
5.永豐金(2890)收22.75元，漲0.05元或0.22%，外資賣超2萬9550張。
6.長榮航(2618)收35.20元，跌0.05元或0.14%，外資賣超2萬8478張。
7.仁寶(2324)收38.15元，跌2.15元或5.34%，外資賣超2萬3541張。
8.第一金(2892)收28.95元，漲0.45元或1.58%，外資賣超2萬2522張。
9.英業達(2356)收54.00元，跌1.70元或3.05%，外資賣超1萬1339張。
10.新光金(2888)收8.81元，跌0.14元或1.56%，外資賣超1萬1200張。
●前三大個股近五日籌碼：
1.玉山金(2884)三大法人累計買超4萬4189張，其中外資賣超16萬1939張、投信買超20萬5413張、自營商買超714張；融資減1662張、融券增144張，券資比6.04%。
2.中鋼(2002)三大法人累計賣超6萬2713張，其中外資賣超6萬2370張、投信買超1147張、自營商賣超1490張；融資增1638張、融券減67張，券資比0.59%。
3.友達(2409)三大法人累計賣超3萬8648張，其中外資賣超3萬7229張、投信買超106張、自營商賣超1524張；融資增4630張、融券增233張，券資比1.61%。(編輯：財經內容中心)
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