【時報-台北電】台股23日加權指數收21607.43點，漲55.60點或0.26%，總成交值5198.82億元。三大法人買超193.89億元，其中外資買超166.84億元，投信、自營商分別買超29.04億元及賣超1.98億元。

外資買超前十大個股，依類別分，7檔電子股、1檔金融股及2檔傳產股；依股價分，3檔百元股、3檔中價位股及4檔銅板股；買超張數方面，7檔買超上萬張，榜首為聯電(2303)，買超3萬4478張，鴻海(2317)、光寶科(2301)名列二、三名，分別買超2萬7620張及買超2萬4416張。第四及第五名為神達(3706)、華航(2610)，其他依序為佳世達(2352)、統一(1216)、上海商銀(5876)、宏碁(2353)及欣興(3037)。

●外資23日買超前十名：

1.聯電(2303)收56.00元，漲1.00元或1.82%，外資買超3萬4478張。

2.鴻海(2317)收173.00元，漲4.00元或2.37%，外資買超2萬7620張。

3.光寶科(2301)收112.00元，漲8.50元或8.21%，外資買超2萬4416張。

4.神達(3706)收48.00元，跌1.50元或3.03%，外資買超1萬5942張。

5.華航(2610)收22.05元，跌0.25元或1.12%，外資買超1萬3783張。

6.佳世達(2352)收39.40元，跌0.80元或1.99%，外資買超1萬2022張。

7.統一(1216)收80.80元，漲0.50元或0.62%，外資買超1萬552張。

8.上海商銀(5876)收47.45元，跌0.35元或0.73%，外資買超9374張。

9.宏碁(2353)收53.30元，漲0.30元或0.57%，外資買超9289張。

10.欣興(3037)收191.00元，漲8.50元或4.66%，外資買超8921張。

●前三大個股近五日籌碼：

1.聯電(2303)三大法人累計買超24萬808張，其中外資買超13萬8125張、投信買超9萬3688張、自營商買超8994張；融資減3252張、融券增903張，券資比5.59%。

2.鴻海(2317)三大法人累計賣超2502張，其中外資賣超1363張、投信賣超4518張、自營商買超3379張；融資減3740張、融券減491張，券資比2.56%。

3.光寶科(2301)三大法人累計買超2萬5530張，其中外資買超4萬9258張、投信賣超2萬6360張、自營商買超2632張；融資增1萬5018張、融券增87張，券資比2.94%。(編輯：財經內容中心)

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