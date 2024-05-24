Uber Eats併購foodpanda，昨立委紛表外送市場獨大憂慮。公平會表示，5月14日已收到業者遞件，開始受理後會在90天內完成，目前仍在檢視文件中。大案受理前，通常都會有比較長的準備時間，盡量趕在年底前有結果出爐。

公平會23日赴立法院進行「外送平台併購影響配套措施」報告，面對立委關切，主委李鎂表示，確實第一大與第二大結合，市場結構一定會影響 ，而兩家加起來應該就是獨占了 。

民進黨立委蔡易餘說，這與民生息息相關，變成獨占市場 ，是這個社會較不期待看到。李鎂承諾，兩家結合起來就是獨占市場，此案該一定會審慎評估。

李鎂則表示，14日已收到Uber Eats遞件，現正審查結合申報資料是否齊備。等正式受理後開始起算，需30天內審查完畢，必要時可以延長60天。 也就是「30＋60」，到時結果一定要出來。該會將從「市場集中度」、「結合後併購方訂價能力」、「合併案協同效果（聯合行為）」、「市場效益」等四大面向進行審查。

近日傳出Uber Eats擬合併foodpanda，外界關注合併後會影響店家、外送員權益，多名立委23日質詢時關心是否要訂定外送員專法，勞動部長何佩珊備詢時不斷打太極稱支持討論的方向，最後才表明「態度上支持」。

Uber Eats則在23日宣布與明台產物保險合作，推出第3人責任險，此保險方案預計6月1日生效，將有7萬名外送合作夥伴受惠；Uber Eats表示，將為外送夥伴全額支付保險費用，最高保險理賠金額為400萬元，若外送夥伴在外送行程中，因意外事故造成第3方傷亡的情況，將啟動保險相關處理與保障。