美國聯準會（Fed）22日公布的會議紀要顯示，聯準會決策者認為，通膨數據不佳，預計降息需要等更久時間。高盛集團執行長預測聯準會今年不會降息。

美聯社報導，根據22日公布的4月30日至5月1日聯邦公開市場委員會（FOMC）會議紀錄顯示，近幾個月在降低通膨方面缺乏進展，聯準會仍然對美國通膨感到擔憂。官員們還討論了他們的基準利率是否對經濟產生足夠的抑制作用，以進一步減緩通膨。許多官員表示，他們不確定聯準會的利率政策有多嚴格。這意味著決策者不確定他們是否採取足夠的措施來抑制價格上漲。

紀錄指出，高利率可能比過去產生較小的影響力，因此減低了聯準會過去2年11次升息該有的效能。這種疑慮引發聯準會可能考慮在未來數月內提高而不是降低利率。實際上，會議紀錄指出，多位官員提及，如果通膨再次加速，願意提高利率。

不過，自那次會議以來，最新的就業報告顯示4月份的招聘放緩，政府的一份通膨報告也顯示上個月的物價上漲有所緩解。這些趨勢可能進一步降低了聯準會加息的可能性。

在5月1日Fed會議後發布的一份聲明中，聯準會官員承認，今年前3個月通膨減緩的步調停滯不前。因此，他們表示，除非對通膨穩步回到2％的目標「有更大信心」，否則不會開始降息。

聯準會主席鮑爾在該會議後表示，他仍然預期今年通膨會進一步降溫。但他補充：「由於我們看到的數據，我對此（通膨降溫）的信心低於之前。」

展望未來，與會者大多對美國經濟成長前景抱持樂觀態度，儘管他們預料今年可能會有所放緩。另外他們還表示，通膨最終會回到2％目標，不過還不確定需要多長時間，以及高利率對這一過程會有多大影響。

《彭博社》報導，高盛集團執行長蘇德巍預測，聯準會今年不會降息，因聯邦政府開支讓美國經濟具有更高的韌性，通膨數據仍然無法讓人相信會在此情況下降息，對人工智慧（AI）的投資也可能讓經濟對聯準會緊縮政策有更高的韌性。