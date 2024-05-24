廠商生產持續回溫！經濟部統計處23日發布4月工業生產指數，年增14.6％，不但是連二紅，且擴大到雙位數成長。經濟部預估5月可能維持這態勢，年增幅度最高可達11.4％，有機會一路長紅。只是表現好仍多靠資通信產業，傳統產業生產動能是否回溫，該部認為還要「觀察幾個月」。

前2年工業生產一連19黑，直到今年1月翻紅15％止步，2月受春節因素反轉，但3月翻紅迅速回增4％，4月更拉雙位數成長動能，顯示廠商生產動力已擺脫前2年陰霾。

4月工業生產表現回溫，主要受惠人工智慧（AI）、高速運算及雲端資料服務的需求，推升資訊電子產業生產動能，傳統產業則因下游回補庫存而增產。還有一個因素，是去年同月比較基數偏低。

國發會也看好未來經濟表現！23日於行政院會就當前經濟情勢與對策提出報告，分析2024年經濟成長率預估介於3.33％至3.46％，優於去年1.31％，將力拚提振出口、投資、民間消費三面向，期許達到3.5％以上，但仍會受到地緣政治、主要國家降息時程、大陸經濟前景、美中角力等狀況影響。

景氣回溫，推升上巿櫃公司獲利動能。金管會昨公布，2024年第1季財務報告情形，上市櫃公司獲利9131億元，創近10年來同期第3高，年增率33.46％，顯示上市櫃公司基本面穩定。