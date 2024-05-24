廠商生產持續回溫！經濟部統計處23日發布4月工業生產指數，年增14.6％，不但是連二紅，且擴大到雙位數成長。經濟部預估5月可能維持這態勢，年增幅度最高可達11.4％，有機會一路長紅。只是表現好仍多靠資通信產業，傳統產業生產動能是否回溫，該部認為還要「觀察幾個月」。
前2年工業生產一連19黑，直到今年1月翻紅15％止步，2月受春節因素反轉，但3月翻紅迅速回增4％，4月更拉雙位數成長動能，顯示廠商生產動力已擺脫前2年陰霾。
4月工業生產表現回溫，主要受惠人工智慧（AI）、高速運算及雲端資料服務的需求，推升資訊電子產業生產動能，傳統產業則因下游回補庫存而增產。還有一個因素，是去年同月比較基數偏低。
國發會也看好未來經濟表現！23日於行政院會就當前經濟情勢與對策提出報告，分析2024年經濟成長率預估介於3.33％至3.46％，優於去年1.31％，將力拚提振出口、投資、民間消費三面向，期許達到3.5％以上，但仍會受到地緣政治、主要國家降息時程、大陸經濟前景、美中角力等狀況影響。
景氣回溫，推升上巿櫃公司獲利動能。金管會昨公布，2024年第1季財務報告情形，上市櫃公司獲利9131億元，創近10年來同期第3高，年增率33.46％，顯示上市櫃公司基本面穩定。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：