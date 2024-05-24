台積電23日舉行技術論壇台灣場，其中在卓越製造環節，罕見由廠長級高管上場，18B廠資深廠長黃遠國坦言，雖然今年的3奈米產能比去年增加3倍，但還是供不應求，將持續努力滿足客戶需求，在建廠部分，今年預計共興建7個廠，其中包括2座海外晶圓廠。
值得注意的是，以成熟製程為主的南京廠因為美中科技角力，先前獲准的1年豁免許可證將在31日到期，台積電表示，美國商務部近日已核發「經認證終端用戶」（Validated End-User，VEU），該認證無時間限制，但美國政府可視情況隨時修改或撤銷。
黃遠國指出，台積電在2020年至2024年的先進製程產能，年複合成長率達到25％，但目前產能還是不夠，因此在今年先進製程3奈米的產能擴充為去年的3倍，以滿足客戶需求。
分析主要原因在於高效能運算（HPC）、旗艦智慧型手機需求擴大，下半年會有蘋果的旗艦晶片A18 Pro以及安卓陣營的高通驍龍8 Gen4與聯發科的天機9400，預計皆採用N3E製程，其為N3製程的延伸，具備高效能、高良率以及更好的能耗比，其中E代表低耗能。
除晶圓製程，台積電持續進行全球布局，黃遠國表示，在2017年至2019年以1年2座的速度建廠，但是到了2020年至2023年各建了6座、7座、3座、4座，今年則再蓋7座新廠。其中2座先進製程晶圓廠分別是新竹Fab20、高雄Fab22的2奈米製程廠，將在明年陸續量產；台中AP5以及嘉義AP7的2座先進封裝廠，前者預計明年提供CoWoS封裝，後者則在2026年投產，除了CoWoS，還新增SoIC業務。
海外廠部分，美國亞利桑那州廠預計2025年開始量產4奈米製程晶圓，第2座廠將在2028年量產，並提供更先進的製程，至於第3座廠會在2030年以前量產，將採用最新製程。
日本熊本1廠預計在今年第4季量產，第2座廠採用6、7、40等奈米製程，預計在2028年開始量產，至於第3座廠還未訂定量產時程，將依客戶需求規畫。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：