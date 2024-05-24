輝達財報優於預期，激勵台積電股價再創877元新天價，台股23日開盤就衝上2萬1668點，雙雙創新高紀錄；隨台海軍演消息傳來，台股瞬間跳水，觀光、航空股慘綠，旅行社五福重挫逾9％，指數重摔到2萬1475點，終場仍小漲55點、收在2萬1607點，成交量達5108億元。

路透社報導，輝達22日在美股盤後公布2024年第1季營收，以單季260億美元的成績超過預期的246.5億美元，較去年同期成長262％，再度刷新公司營收紀錄，盈餘也飆升628％至148.8億美元。

同時輝達也宣布，將於6月7日以1比10的比例進行股票分割，而分割後也將每股的季股息上調150％至0.01美元。輝達執行長黃仁勳在與分析師的電話會議上表示，旗下即將推出的Blackwell AI晶片在本年度開始出貨，產量將在下一季增加。當天輝達盤後股價上漲6％，達1007美元，突破1000美元心理關卡。

台積電23日舉行技術論壇台灣場，資深副總、副共同營運長張曉強提到，受惠AI的強勁需求，此類應用的成長跟22日晚上輝達股票一樣，都高速成長。

半導體分析師陸行之則表示，此次輝達在盤後大漲5％，亮點在6月7日股票將1拆10，雖讓投資人興奮，但看不到大驚喜。

台股在輝達財報優於預期下，盤中與收盤皆創新高。惟賴清德總統上任僅短短4天，大陸就宣布對台海軍演，華南投顧董事長儲祥生認為，兩岸雙方領導人都有壓力，一定要表態，但軍演就得付出兩岸關係暫時不會好的代價，雖不至於擦槍走火，但相關類股短線會有震盪。

台股、台積電不畏軍演，仍再寫歷史新紀錄，儲祥生認為，外資就是要加碼台積電，單日經常買了100、200億元，推升台積電這波股價上漲260元，等於貢獻台股指數2000多點；未來台積電、台股是否再創新高？儲祥生認為，外資動態是最關鍵性的要素。

台股屢創新高，台股ETF績效也水漲船高；CMONEY統計至22日、觀察61檔台股ETF表現，包括00919、00946、00923、0050、006208等22檔收盤價創下歷史新高，預估全台有多達182萬2683名台股ETF受益人，隨台股飆漲而同樂。