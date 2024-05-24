韓國23日宣布，第9次中日韓領袖峰會26日至27日將於韓國首爾舉行。27日三方峰會前，韓國總統尹錫悅將於26日分別與中國國務院總理李強和日本首相岸田文雄進行雙邊會談。受到疫情和日韓關係惡化等多項因素影響，2019年12月於大陸成都舉行第8次峰會後，3國已4年半未有任何正式領袖對話，此項暌違已久峰會再次舉辦，吸引各界關注。
領袖峰會由3國輪流擔任主席，本次會議由韓國擔任主辦國。韓國國家安保室第一次長金泰孝指出，尹錫悅將於26日下午分別與中國和日本領導人進行會談，3國領袖峰會則在27日下午登場，預定於會議結束後發表共同宣言。3位領導人另將出席中日韓工商會議，和與會業界人士交流。
韓媒指出，3國領導人將探討6大領域的合作方案，包括人員往來、氣候變遷、經貿合作、健康及高齡化困境、科技數位化轉型與災害安保對策，並商討將合作範圍擴及印太及全球層面。金泰孝透露，三方將以安理會理事國身分探討如何應對全球多重危機，為國際和平共榮作出貢獻。
在雙邊會談方面，中韓將集中於加強兩國戰略溝通、經貿合作、改善在華投資環境；日韓雙方則將加深兩國務實合作、朝鮮半島局勢、韓美日合作，並針對地區和全球性問題交換意見。至於峰會是否會觸及北韓無核化及俄羅斯軍火交易等議題，韓國總統室官員表示，短時間內就相關問題達成共識並非易事，此次會議將聚焦於經濟、民生、經貿、供應鏈和智慧財產權。
日本官房長官林芳正表示：「在國際形勢發生重大變化之際，肩負區域和平與繁榮責任的3國領袖齊聚一堂，這次會議對地區全體而言是格外重要的機會。」林芳正拒絕回應陷入僵局的中日韓的自由貿易協定（FTA）是否列入議程，但3國將共商自由公正的貿易投資規則。此外，他強調，日韓對話與合作已經加深加廣，日方將積極使關係更加牢固。
中國外交部發言人汪文斌隨後於例行記者會談及此事，稱中方期待本次會議「為合作注入全新動力，實現3國互利共贏」。汪文斌並未正面回應李強是否與日韓領袖各自進行雙邊會晤，僅稱中方積極與相關單位保持溝通。
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