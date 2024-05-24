上海市市長龔正19日至22日率上海市代表團訪問美國洛杉磯市和舊金山。龔正在「2024中國─加州經貿論壇」開幕式上表示，期待和加州進一步深化科技創新、貿易投資、綠色低碳、人文交流等領域全方位務實合作，實現互利共贏發展，形成更多標竿項目。

#龔正 #代表團 #上海市 #加州 #訪美