隨著低空製造產業鏈不斷完備，大陸政府為低空產業提供政策引導和補貼扶持，加上低空空域的劃分與監管也日益完善，過去兩年，大陸低空經濟規模每年都保持著約30％的增速，呈現井噴式發展態勢，預計2030年大陸的低空經濟規模可望達到人民幣2兆元。
繼2023年12月低空經濟被大陸政府定位為戰略性新興產業，今年3月被寫入政府工作報告後，大陸多省市政府陸續發布低空經濟產業規劃及相關支持措施，其中珠三角、長三角地區依靠已有的產業基礎，引領行業發展，呈現出較為顯著的先發優勢。
隨著低空製造產業鏈不斷完備，大陸政府為低空產業提供政策引導和補貼扶持，加上低空空域的劃分與監管也日益完善，過去兩年，大陸低空經濟規模每年都保持著約30％的增速，呈現井噴式發展態勢，預計2030年大陸的低空經濟規模可望達到人民幣2兆元。
繼2023年12月低空經濟被大陸政府定位為戰略性新興產業，今年3月被寫入政府工作報告後，大陸多省市政府陸續發布低空經濟產業規劃及相關支持措施，其中珠三角、長三角地區依靠已有的產業基礎，引領行業發展，呈現出較為顯著的先發優勢。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：