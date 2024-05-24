隨景氣回穩、房市趨熱，4月六都買賣移轉棟數年增43.3％，整體看屋量上揚，加上新青安房貸承作量月月破紀錄，央行23日公布4月五大銀行新承作房貸金額大幅升至956.66億元，創下今年以來新高紀錄，單月大增62.83億元；而央行今年升息半碼後，房貸利率遞延反應，利率揚升至2.176％，創2009年1月以來的近15年半新高，已回到金融海嘯時期水準。
央行公布今年4月五大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）新承做放款加權平均利率升為2.155％，同創2009年1月以來新高，較3月的2.017％上升0.138個百分點，主因周轉金及購屋貸款利率較3月上升所致。
對於外界最關注的新承作房貸，五大銀行4月新承做購屋貸款逼近千億元，且年增率高達104.1％。央行官員指出，近期房市交易確實相較前半年偏熱，主要是景氣回溫，出口自去年第三季明顯回升，其次是台股持續創新高，帶來財富效果的挹注，最後是新青安激勵措施下，民眾購屋需求上升。
進一步檢視央行統計，4月新青安房貸占五大銀行新承做房貸比重達39.72％，隨著新青安房貸月月創高，成為房市熱度拉抬最關鍵因子。另觀察4月六都買賣移轉棟數，合計月減0.75％、但年增43.3％，前四月年增31.44％；至於大台北地區房價指數，4月雙北市月減1.3％、年增10.4％，自2020年6月以來，年增幅都維持正數。
不過，4月房貸利率已上揚至2.176％，幾乎回到金融海嘯時代，高利率推高購屋成本，也可能壓抑房市熱度。官員表示，央行升息後利率上升，對民眾承擔利率壓力增加，而從央行角度來看，確實對房市多少也有抑制效果；但官員強調，升息影響大部分會在4月反應，5月應只有零星遞延反應。
回顧央行過去已祭出五波房市信用管制，但當前房市似乎仍有過熱疑慮。官員認為，主要是大環境帶動，台灣搭上AI題材，電子業景氣熱，出口明顯好轉、股市跟著熱絡，主要是反映整體因素，導致房市降溫速度不如去年上半年，但央行信用管制均發揮成效，包括建築貸款年增率向下，高價住宅金額及戶數也有減少趨勢，措施有達到效果。
官員也強調，目前國內自住占比仍是較高水準，以聯徵中心3月國銀房貸餘額來看，自用占比更達到88.15％，今年以來都維持在88％以上水準，顯示國內房市仍以自助型需求為主力；而央行基調也未變，持續關注整體房市，並滾動性檢討相關措施。
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