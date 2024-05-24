又有3家上市櫃公司變壁紙！金管會昨（23）日表示，3家公司未如期出具財務報告，包含廷鑫（2358）、昶虹（2443）及上櫃公司牧東（4950），且均於4月8日停止買賣。金管會證期局副局長高晶萍表示，依規定6個月內未補交，估11月18日就會遭下市櫃處分。

據《證交法》規定，未如期繳交財報， 公司股票面臨停止交易，若未能在停止交易當天起6個月內申報合格的財報，企業就有可能面臨下市。

高晶萍說，廷鑫去年年報就因會計師停止委任而出不來，在4月8日停止買賣；昶虹同樣沒有申報112年年報，會計師今年4月1日中止委任，自4月8日停止買賣，2家在6個月內都不見改善的話，11月18日終止上市。

牧東情況也一樣，高晶萍說，去年112年第3季就沒有出財報，今年首季也沒有出財報，雖5月16日補公布去年第3季財報，但去年年報沒出來，4月8日開始公告停止買賣，下櫃一樣是在會落在11月18日。

金管會統計至今年5月15日，在不含金控公司下，上市櫃公司應申報家數共計1818家，除廷鑫等3家公司未如期出具第1季財報，其餘公司均已於規定期限內完成公告申報。