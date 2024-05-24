輝達財報優於預期，激勵台股續創新高，昨早盤最高21668點，終場上漲55.60點，收21607.43點，成交量5098億元。外資買超166.84億元，投信買超23.45億元，自營商賣超1.98億元，合計3大法人買超188.31億元。

高股息ETF 00929周二除息，周三即填息，外資周三大賣5.38萬張，昨再敲進3.46萬張，連2天買超冠軍，累計8萬8416張。

另一檔人氣高股息ETF 00919則遭減碼1.37萬張，入列賣超榜。00940元大台灣價值高息、00939統一台灣高息動能分別遭賣出7869張、6127張。

外資賣超第一名為玉山金4.14萬張，另外中信金、永豐金、第一金也都遭砍逾2萬張，不過，這4檔金控無懼外資大倒貨，股價全部收紅，第一金更大漲1.58%。

法人表示，輝達財報AI族群利多，台積電創877元新高，昨天早盤中共宣布對台軍演，台股指數僅小跌數十點，隨即拉高翻紅，收盤再創新高，顯示市場現階段不反應兩岸緊張利空、但卻反應輝達利多，盤勢多頭格局未變。昨天除了電子股、半導體之外，其他類股多出現回檔，營建、電器電纜、觀光餐旅不少個股重挫，指數高檔輪動快速，宜審慎勿貿然追高以防套牢。

外資昨買超上市個股前10名為：復華台灣科技優息(00929)34614張、聯電(2303)34478張、鴻海(2317)27620張、光寶科(2301)24416張、神達(3706)15942張、華航(2610)13783張、佳世達(2352)12022張、中信上游半導體(00941)11302張、統一(1216)10552張、上海商銀(5876)9375張。

外資昨賣超上市個股前10名為：玉山金(2884)41463張、中鋼(2002)31615張、友達(2409)29841張、中信金(2891)29551張、永豐金(2890)29551張、長榮航(2618)28479張、仁寶(2324)23541張、第一金(2892)22522張、群益台灣精選高息(00919)13739張、英業達(2356)11340張。

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