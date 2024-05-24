輝達炒熱機器人題材，分析師認為，輝達最新財報財測雙優，相關題材將一路延燒到6月Computex登場為止，其中所羅門從40元漲到166元，成機器人概念股的關鍵指標，只要股價繼續衝，機器人派對就會繼續開，並點名台灣精銳、中光電、新門、上銀等4檔大戶持股逾6成，其中台灣精銳更高達82%，代表很多短線籌碼參與其中，內資大戶也還沒出場。

摩爾投顧分析師林漢偉在《理財達人秀》節目指出，今年台北電腦展以機器人和AI PC為兩大題材，在正式開展之前，都不乏題材帶動，雖然要等5~10年才有通用型的機器人出來，但期間仍有新技術問世，看好AI人形機器人即使短線拉回，仍可低階找買點。

至於輝達雖可能出現產品空窗期，如H100掉單，但H20出貨大陸可彌補，仍有助於機器人族群多方輪動，認為指標股所羅門一路軋空單，只要股價沒重挫前，都有機會呈現多方輪動。

他也分析，人形機器人共分3種，手型機器人有輪子，代表手部較靈活，但不能負擔繁重工作，其次為足型機器人，運用在軍事型，能夠克服困難地形，最後則是手腳與AI都具備的全能型機器人，也是最大潛力來源，應用場景橫跨服務、醫療等眾多領域。

不過目前機器人仍偏向工業用途，實際財報貢獻與獲利成長，來自於工廠內的自動化設備，但未來AI導入後，仍有可能向消費型電子看齊。

觀察台灣的機器人產業，目前雖欠缺製造全能機器人的技術，但凌群以推出類似移動型iBon的機器人，人臉與語音辨識均整合在內，全機台灣製造，缺點是欠缺大語言模型，只能給予制式性的答覆，但台廠長線的製造能力仍有望持續提升，不用太過擔心。

他盤點所羅門、廣明、台灣精銳、中光電、新門、凌群、上銀與華晶科等8家機器人概念股，其中台灣精銳比較穩健，Q1毛利率54%，EPS4.58元，本益比合理，但關鍵在量能還沒出來，攻擊要看融資大舉進場，代表短線籌碼進來，就會加速上漲，可以等待後續發動。

此外，相較所羅門這波波段大戶退場，廣明突破整理平台後尚有補漲動能，至於太陽能公司新門，不僅英文名字與索羅門撞名，本身太陽能產業也還在風口浪尖上。至於凌群業務多元化，幾乎什麼都有，從軟體、監控到智慧城市，提醒題材多，但漲勢不太連續，不適合追價，

中光電則挾帶雙題材，除生產智能機器人，還製造無人機，其中無人機接獲博通訂單，也傳出機器人與輝達合作，訂單能見度較高，後續有持續往上的空間。

至於上銀的機器人純度高，但日圓意外弱，造成一定影響，華晶科跟所羅門合作則是一大亮點，至於大戶持股高的則有台灣精銳、中光電、新門等3家，大戶持股超過6成，而台灣精銳更高達82%，還有上銀也有63%，代表很多短線籌碼參與其中。

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