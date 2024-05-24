在AI浪潮成為資本市場主角之下，過去一年，生技股指數的表現可用「平庸」形容；但，多數人或許沒有注意，科技業巨頭們去年對生技業轉投資的投入金額，卻比前一年猛增1倍以上，除此之外，2023年台灣新藥開發國際授權金也直衝500億元。

根據財報顯示的轉投資事業明細，佳世達、和碩、仁寶、鴻海、緯創、華碩、廣達、宏碁等科技公司，近2年投資生技相關產業的總額都有增無減，再加上去年跨足保健領域的大立光，2023年這9家公司總計投入金額，比前一年增加逾71億元。

對於這個看似「逆勢」的數字，有「生技教母」之稱的黑木投資合夥人羅敏菁卻不意外，她強調：「現在，是台灣生技產業能見度最高的時刻！」

以佳世達來說，去年底對生技產業的轉投資總額首破百億大關，今年3月，佳世達董事長陳其宏更直言，去年科技產品需求下降，所幸，「醫療事業表現突出，全年成長20％以上。」

佳世達的醫療生技大艦隊，要從2010年收購三豐醫材說起。當時明基用淨值12元公開收購三豐，花了5年的時間上櫃，股價一度突破百元。2012年，再利用來自明基三豐的投資獲利，併購生產滴套管醫材的怡安，也讓怡安的市占率繼續衝高，全台灣約有60％、70％醫院使用。

「買下三豐與怡安的成功案例，我就有信心，短時間利用我們的人才資源進去加持，讓它能夠快速有效的產生質變與量變。」

其實早在2008年，佳世達就在中國南京設立了明基醫院，隨後也設立蘇州明基醫院，但這卻是陳其宏跨足醫療事業以來最辛苦的過程。他回想：「當時，整個集團沒有半個人懂醫院。2008年第一家醫院開幕，2013年第2家醫院開幕，我2014年回來，沒時間管，結果一看，虧了一屁股。2015年開始，我每個月跑去（中國），花了1年半終於損益兩平。」

原來，集團當時從台灣找名醫過去，但兩岸醫師觀念差很大，因此換了10幾任院長，「愈有名氣的待愈短，後來我找到問題了，一定要在地化。台灣的名醫去開門診，門可羅雀，因為沒有人認識他。院長在地化之後，徒子徒孫一大堆，打通電話一堆人就來，輩分高，可以請來很多大專家。」

事實上，醫院的經營整頓成功，也為佳世達日後陸續併購的醫材事業，奠定產品去化的通路基礎，「通路先行！」陳其宏道出他的布局邏輯，「這是革自己的命，通路先行，先賺第一桶金，靠併購把營收做大。」他領悟，在生技醫療的領域，「如果以我擅長的，找RD從零開始，搞技術、搞證照，只有死路一條。」

如今，醫療相關事業對佳世達整體獲利的貢獻度已將近一半，佳世達的下一步又是什麼？

陳其宏的回答讓人感到訝異，在他所規畫的下一步中，「我們可能朝上游製藥走，若有藥廠願意賣給我們，時機成熟，我們的通路都已經準備好了！」

佳世達在生技醫療產業一路走來的布局節奏和邏輯，從獲利相對穩健的通路、醫材出發，而走到今天，製藥產業也終於涵蓋在科技大咖的投資布局雷達範圍內。

整體而言，過去被外界稱為只有「本夢比」的台灣生技業，近年吸引科技大老進場，不計盈虧持續加碼，為醫材市場注入資本及技術活水，交出漂亮成績單。而在去年，新藥業者在國際授權也大有斬獲，向海外市場踏出第一步。台灣生技業者默默耕耘多年，看起來，如今終於逐一進入收割期。

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