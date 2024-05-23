今年「0403花蓮地震」 及後續餘震，雖未造成台中「谷關風景區」災情，但當地觀光產業仍遭受波及。對此，台中市觀光旅遊局與在地旅宿業者合作，即日起，推出旅行業者踩線住宿優惠專案，包裝台中溫泉特色行程送客到谷關，可望帶入超過1,200名國內外旅客到谷關溫泉地區旅遊，以振興觀光產業。
台中市觀旅局長陳美秀表示，中市府持續推廣主題體驗式的深度遊程及特色亮點活動，運用多元行銷，從「食、宿、遊、購、行」整合旅遊資訊及優惠，推出「探索台中之美」引客獎勵方案，舉辦六波主題活動。
上述主題活動，除辦理台中市溫泉體驗觀光行銷推廣活動，邀請業者以「台中溫泉區」為主軸設計遊程，引入國內外旅客，陸續更有台中自行車嘉年華、台中海洋觀光季、台中國際踩舞嘉年華、台中國際花毯節，以及明年的中台灣元宵燈會等六大主題慶典，鼓勵旅行業者送團到台中。
旅行業者踩線住宿優惠專案，即日起推出「探索台中之美」-「溫泉體驗觀光行銷推廣活動」引客獎勵方案，鼓勵業者前往踩線踏勘，可望帶入超過1,200名國內外旅客到谷關溫泉地區旅遊，振興觀光產業。
觀旅局表示，谷關風景區不只有溫泉，也是避暑勝地，擁有乾淨又舒適的山林溫泉之美，沿著整個溫泉區，則有許多不同類型的住宿環境，給遊客做選擇，無論是新興的度假山莊、經濟實惠的溫泉飯店，及東洋風味的溫泉飯店。
至於谷關周邊熱門景點，包括在地微型博物館之稱的入關博物館、谷關最具代表性的谷關吊橋、濃濃日式風情的明治溫泉老街，及能夠盡覽谷關美景且綠意盎然的捎來步道等，都是旅客絕不能錯過的景點，歡迎旅客到谷關享受泡湯樂趣，品嘗在地特色美食。
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