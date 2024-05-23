全球個人電腦（PC）大廠聯想集團23日中午在港交所公布，受需求及科技趨勢持續轉變，使上半財年經營表現受影響所致，2023／24年財年全年（截至3月31日）營收年減8.21％至568.64億美元，淨利年減37.13％至10.11億美元。
聯想集團港股23日上午股價低開1.05％，盤中最多跌2.28％，終場收跌0.87％至11.32港幣，但近一個月累計上漲30.87％。
綜合陸媒報導，在聯想集團公布財報後，聯想執行長楊元慶發全員信指出，就整個財年來看，儘管在宏觀環境的多重挑戰下，集團整體營收和淨利按年下降。但聯想下半財年的營業額年增近6％，淨獲利率已從上半年的按年下降扭轉為持平。而聯想的全年研發費用率達到3.6％的歷史新高，研發人員總數和占比同樣創新高，反映出聯想對研發創新的堅定承諾。
楊元慶指出，「我們現在可以說，聯想已經成功渡過了行業的下行週期，並且正在把握新的增長機遇」。聯想2023年10月分享混合式AI（人工智慧）戰略，2024年則展現出支撐該戰略的3S（智慧產品、基礎設施、方案與服務）全面AI的能力，特別是發表針對大陸市場的首批AI個人化電腦，如此快速的進展讓聯想對新財年充滿信心。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：