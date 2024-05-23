台股23日收盤小漲55.6點、0.26％，金融股23日不敵賣壓，下挫0.72％，其中，僅有京城銀、第一金、玉山金、中信金、永豐金五檔金融股收紅，其他金融股回檔修正。
特別的是，23日金融股表現明顯跟國民ETF元大台灣價值高息（00940）高度相關。
在23日金融股逆勢上漲的五檔中，除中信金外，其他四檔都是00940近期新增成分股，包含京城銀、第一金、玉山金、永豐金顯示整體買盤持續湧入，並瞄準相關金融股。
不過，中信金原先就在00940的成分股中，最新的權重更已經排名第四大，23日在00940的權重高達5.6％，也就是23日逆勢上漲的五檔金融股，全數跟00940有關。
法人指出，金融股經過漲多，資金移動、賣壓湧現相當正常，後續還是要看獲利基本面的後市，若受到青睞，資金將在消化賣壓後再進入金融股。
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