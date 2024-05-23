央行雖有升息，但新青安貸款維持低利，房市買氣不減。銀行局副局長林志吉23日指出，截至今年4月底止，國銀辦理購置住宅貸款餘額為10兆2,574億元、年增9.14％，較上月的8.58％略高，主要原因還是「新青安貸款助攻、土建融興建完成後轉分戶貸款」增加，逾放金額約64億元、逾放比維持在0.06％，據銀行局統計，購置住宅貸款餘額已連續4個月破10兆元。
林志吉指出，截至今年4月底止，建築貸款餘額則為3兆6,732億元、年增率是3.57％，比上月的4.02％再降低。該年增率從110年1月高點16.77％一路下滑，現在降到最低點主要是通膨因素建材價格上漲，建商推案審慎保守，逾放金額約11.37億元、逾放比維持在0.03％。
根據《銀行法》第72條之2規定，銀行辦理住宅建築及企業建築放款總額，不能超過放款時所收存款及金融債券發售額的3成，銀行可能會自行設定更嚴格標準，通常在28％以上為警戒區。
截至4月底止，國銀不動產放款平均比率下滑至26.49％，分子是住宅建築及企業建築放款總餘額14.45兆元、分母是存款總餘額與金融債券發售額(分母)54.56兆元。檢視個別銀行，29％以上銀行有0家，28％至29％有3家，27％至28％則有6家、26％至27％有13家。
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