大陸手機大廠小米集團23日港股盤後公布財報，受惠於手機及IoT（物聯網）產品出貨強勁，第一季營收年增27％至人民幣（下同）755.1億元，優於市場預期的733.88億元。期間內經調整淨利年增100.8％至64.9億元，不僅創下歷史新高，更優於市場預期的51.08億元。
小米港股23日股價收跌2.57％至18.94港幣，但近一個月累計上漲13.69％。
各項業務方面，小米智慧手機第一季收入年增32.9％至465億元，其全球智慧手機出貨量年增33.7％至4,060萬支。另外，小米IoT與生活消費產品收入年增21％至204億元，這項業務毛利率高達19.9％（年增4.1個百分點），創歷史新高。
電動車方面，2024年3月28日，小米發表首款智慧電動車SU7系列，定位為「C級高性能，生態科技轎車」。SU7系列一上市就受到市場關注，並收獲強勁的訂單需求。截至4月30日，SU7系列累計鎖單量達8.8萬輛。截至5月15日，SU7系列累計交付新車達1萬輛。小米的目標是在6月份，SU7系列單月新車交付量超過1萬輛。該公司計畫到2024年底，小米汽車的銷售服務網將達到219家銷售門市。
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