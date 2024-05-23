近期美國經濟數據並未讓美國聯準會（Fed）官員對通膨朝向2％的目標充滿信心，因此在會議紀錄中暗示不急於降息。美股盤前3大股指期貨同步走高，4大主要指數今（23）日早盤，以費半表現最強勁，開盤即跳空漲2％，輝達（Nvidia）延續漲勢，強漲8.5％以上，股價來到1,030元。

消費者需求強勁，北美市場情緒樂觀，預期非必需消費有很大機會成為下一波接替輪漲的產業，看好包括蘋果、微軟、谷歌、特斯拉、輝達、亞馬遜及 Meta Platforms在內的美股七大巨頭有所表現。

其中輝達自去（2023）年7月31日至今（2024）年5月20日，七巨頭中漲幅最高，漲幅超過102％，特斯拉同期則下跌34％。近期特斯拉受惠Semi卡車項目重大更新的利多激勵，股價也翻多。

輝達昨日盤後公布財報，上季營收與淨利雙雙超出預期，盤後股價大漲7％，股價首度飆破 1,000美元大關，並宣布將股票1拆10，6月7日生效，讓散戶投資人更容易入手，不只降低投資門檻，還能增加市場吸引力、提高流動性，參與AI大爆發行情。

利率動向方面，Fed近一期FOMC利率決策會議紀錄顯示，與會官員集體支持更長時間維持高利率，必要時甚至可能進一步升息，再祭出緊縮政策；Fed在9月前降息的機率約為59％，比會議紀錄公布前略為下降。

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