台橡（2103）走出去年產業低迷，整體產品收入與銷量反彈，年內重新入局美國柏油改質業務帶動營收，產品也在大陸獲多數主要電動車胎廠認證，將評估擴大用於電動車胎的SSBR產能。
台橡23日舉辦法說會，台橡執行長蔡偉強表示，產業去庫存進入尾聲，今年首季市場需求已逐漸回穩，預期年內逐步復甦，整體看好年內市場需求較去年改善。台橡首季營收年增8％近87.5億元，為2022年第三季以來最高的單季營收。
王文淵指出，歐洲因台橡SBR產品取得很多輪胎廠認證，高雄廠改生產SBR、減少生產銷往歐洲的SBS所致，未來該塊業務預計也會逐季減少。在陸轉投資的阿朗台橡，因生產NBR產品多用於汽車引擎，在當地電動車占比增加趨勢下，期間表現較不佳。
蔡偉強指出，台橡過去一年多商業化一系列SSBR產品，通過許多大客戶認證。例如大陸10大電動車廠輪胎主要由8家輪胎廠供應，台橡已完成其中6家的認證，目前也有評估擴產SSBR計畫。在美國子公司，今年也將推出好幾款新SIS產品，滿足當地需求衝刺市占。
台橡表示，後續看好印度市場經濟動能可推動公司業績前進。在大陸申華化學與阿朗台橡的搬遷案，將如期於今年底完成，預計10月底竣工、12月底試生產。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：