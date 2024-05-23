台橡（2103）走出去年產業低迷，整體產品收入與銷量反彈，年內重新入局美國柏油改質業務帶動營收，產品也在大陸獲多數主要電動車胎廠認證，將評估擴大用於電動車胎的SSBR產能。

台橡23日舉辦法說會，台橡執行長蔡偉強表示，產業去庫存進入尾聲，今年首季市場需求已逐漸回穩，預期年內逐步復甦，整體看好年內市場需求較去年改善。台橡首季營收年增8％近87.5億元，為2022年第三季以來最高的單季營收。

王文淵指出，歐洲因台橡SBR產品取得很多輪胎廠認證，高雄廠改生產SBR、減少生產銷往歐洲的SBS所致，未來該塊業務預計也會逐季減少。在陸轉投資的阿朗台橡，因生產NBR產品多用於汽車引擎，在當地電動車占比增加趨勢下，期間表現較不佳。

蔡偉強指出，台橡過去一年多商業化一系列SSBR產品，通過許多大客戶認證。例如大陸10大電動車廠輪胎主要由8家輪胎廠供應，台橡已完成其中6家的認證，目前也有評估擴產SSBR計畫。在美國子公司，今年也將推出好幾款新SIS產品，滿足當地需求衝刺市占。

台橡表示，後續看好印度市場經濟動能可推動公司業績前進。在大陸申華化學與阿朗台橡的搬遷案，將如期於今年底完成，預計10月底竣工、12月底試生產。