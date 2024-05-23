大陸海警局23日表示，福建海警召集艦艇編隊當日位烏坵嶼、東引島附近海域進行綜合執法演練。大陸海警23日公布演訓示意圖顯示，福建海警14606編隊在烏坵嶼周邊呈繞航之勢，離大烏坵島最近時僅2.8海裡，離小烏坵島最近時僅3海浬。而在東引島方向，福建海警14607編隊離東引島最近時僅3.2海浬。

環球時報報導，解放軍東部戰區23日指出，當日7時45分開始，解放軍東部戰區位台灣海峽，台島北部、南部、東部及金門島、馬祖島、烏坵嶼、東引島周邊，進行聯合演訓。知情人士透露，在這次行動中，大陸海警艦艇首次進入烏坵嶼、東引島所謂的「限制水域」。

報導引述知情人士指出，大陸海警這次選擇的演練區域意義非凡，其所公布的示意圖資訊量極大，對台灣當局震懾意味明顯。