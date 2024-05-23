大陸國台辦發言人陳斌華23日指出，解放軍在台島周邊展開「聯合利劍—2024A」演習，是對台灣地區領導人「520」講話謀「獨」挑釁的堅決懲戒，是對外部勢力縱容支持「台獨」、干涉大陸內政的嚴厲警告，是捍衛國家主權和領土完整的正義之舉。
大陸央視報導，5月23日7時45分開始，解放軍東部戰區位台灣海峽，台島北部、南部、東部及金門島、馬祖島、烏丘嶼、東引島周邊，開展聯合演訓。
環球網報導，針對外媒提問中方近日在台灣地區周圍展開聯合演習後，是否計畫舉行更多此類懲戒性演習？是否計畫進一步升級演習強度？大陸外交部發言人汪文斌23日在記者會中回應，「台獨」分裂勢力每興風作浪一次，大陸和國際社會捍衛一個中國原則的力道就會擴大一分。
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