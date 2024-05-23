成立逾20年的中科園區，是台灣重要的科技聚落之一，根據中科管理局最新資料統計，中科2004年就業人口數僅6,680人，到了2024年4月，中科就業人口數已來到54,362人，就業人口數20年來爆增8倍，帶動強勁的住宅剛需市場，助攻中科周邊房市需求暢旺；此外，受惠台積電規劃在中科二期打造最先進製程新廠，更增添「逐台積電而居」的熱門話題。
台積電中科二期擴建案所需要的台中高球場土地，中科管理局目前正與興農集團進行協議價購協商，預計今年底前可取得土地，預估最快明年即可動工興建。未來台積電最先進製程新廠將為中科增添至少4,500個就業機會，還將帶動上下游供應鏈廠商進駐，可預見的人口紅利已經顯示在房價漲幅上！
根據樂居網統計顯示，中科生活圈、東海生活圈近一年房價漲幅都逾26％，且銷售中的建案稀缺，指標預售案有「精銳WORLD」、「寶輝THE TOWER」；其中，「精銳WORLD」實登已揭露119筆，每坪均價53.4萬元；「寶輝THE TOWER」最高單價已來到76.79萬元，創下區域新高價。
市場分析，中科園區鄰近西屯、龍井、沙鹿、大雅等區域，科技人才選擇就近置產購屋，近幾年隨著台積電全台各地積極擴廠，更興起「逐台積電而居」話題，吸引科技人、置產族爭相搶進；而將擁有最先進製程的中科園區尤受關注，對於置產敏銳度極高的竹科、南科等地工程師，紛紛前進台中置產、賞屋，或為未來調職中科超前佈署，助攻中科周邊房市買氣熱絡。
「精銳WORLD」專案經理涂凱迪指出，台積電議題確實吸引中科人才與高端置產客群更積極布局中科房市，加上大台中建設議題多元，如台灣大道捷運藍線計畫、好市多海線區增設第三店等，中科周遭區域發展前景相當明確。
涂凱迪說，「精銳WORLD」占地面積2,500坪，僅建造一棟25層的超高建築，並保留約2,200坪的森林花園，產品規劃純三房，生活機能橫跨中科生活圈與東海生活圈，除了地段、與中科距離近等優勢外，最讓購屋族青睞的，還有該案提供質感裝修，包括全室天花板、大金冷氣空調、全熱交換機、間接照明等都已設計完善，購屋族交屋後可以快速入住享受新家。
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