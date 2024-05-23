日本線上訂房領導品牌樂天旅遊透過平台搜尋量與訂房數據，於今（23）日公布台灣旅客訂房行為調查，結果顯示，越來越多台灣客提前安排行程與旅宿預訂，旅日平均提前近三個月開始預訂住宿，同時遊日回訪更深度、二線城市及地方特色景點旅遊比例增加。此外，配合多家航空公司的新闢航點，國人的日本旅遊觸角亦更多元。
日本是國人海外旅遊最受歡迎國家，台灣客單月入境日本旅遊人數屢創新高、4月有約46萬人次，較去年同期增長近60％。
樂天旅遊從今年1月1日起至5月中的訂房數據調查分析，台灣旅客平均提前預訂住宿的平均天數長達約85天、香港旅客則是64天、南韓旅客為約52天。樂天旅遊台灣行銷經理陳忠豪表示，配合台灣客旅遊習慣，樂天旅遊除也將促銷宣傳折扣的時間大幅提前，或延長優惠使用期限至平均可使用6個月，方便旅客安排行程時就享受優惠。
樂天旅遊平台2024上半年的台灣區搜尋數據顯示，雖然東京等一線城市仍是旅遊熱點，但查詢東京住宿的數量卻較去年同期減少了9％、大阪減少5％、京都更是減少了35％。過去以富士山地區旅遊聞名的山梨縣，也下滑11％。搜尋熱度顯著攀升的是位於日本中部的愛知縣，搜訊量暴增116％，且大分縣與神奈川縣都成長65％到75。可見國人赴日旅遊目的地版圖正逐漸改變。調查亦發現，台灣人對於沖繩與北海道的偏好，遠勝韓國、香港、美國等地的旅客。
樂天旅遊台灣暨香港區副總潘宜姍表示，與2023年同期相較，樂天旅遊在台灣規模已經成長逾四倍。而樂天旅遊的調查結果，正好呼應了日本政府觀光局的調查結果。未來，樂天旅遊將持續提供各種旅行預訂服務，包括食宿和租車自駕等，提供旅客更多種深度探索日本的旅行體驗。
樂天旅遊線上旅展並自即刻開跑，提供「九折旅展優惠券」與「新用戶九折優惠券」，兩種優惠券全站訂房適用，新註冊的會員併用享受雙重優惠。同時，以「WASHINGTON HOTELS華盛頓飯店」和「HOTEL GRACERY格拉斯麗飯店」合併命名的WHG飯店集團，屬於與樂天旅遊長期合作的日本藤田觀光集團旗下飯店集團，響應樂天線上旅展提供旗下6家飯店預訂優惠包括：京都三條格拉斯麗飯店、福岡運河城華盛頓飯店、那霸格拉斯麗飯店、格拉斯麗札幌飯店、仙台華盛頓飯店、廣島華盛頓酒店。消費者於旅展期間訂房，可額外再享九折。
樂天旅遊線上旅展優惠期間為台灣時間5月24日上午9點至6月4日晚間6點59分，本檔優惠的入住期限為5月24日起至12月31日退房止。日本WHG飯店集團專屬優惠的入住期限更是延長到2025年1月31日退房止。讓喜歡超前佈署的台灣旅客們，可以放心一路將日本旅程從夏季規劃到冬季。
線上旅展過後，樂天旅遊接續推出台灣樂天信用卡用戶優惠活動。卡友於活動期間內以樂天信用卡刷卡付款預訂住宿可享九折優惠，同時享點數回饋，但不可與飯店折扣優惠方案、快閃活動併用。卡友另可於專屬網站以樂天信用卡付款，額外享有2％點數回饋。卡友專屬的優惠活動期間為6月4日晚間7點起，至6月20日早上8點59分止，入住期限為2024年6月4日起至2025年6月30日止。
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