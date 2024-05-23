為加速推動我國上市櫃企業之公司治理，金管會23日指出，金管會於2013年發布首版公司治理藍圖並將公司治理評鑑列為重點項目，自2014年度辦理第1屆評鑑，至今已完成10屆評鑑作業，證交所於今年4月30日公告第10屆（2023年度）公司治理評鑑結果。
金管會指出，考量永續發展及國際趨勢，近年公司治理評鑑持續增加「推動永續發展」構面指標內容及權重，為進一步鑑別上市櫃公司於ESG各面向表現，證交所已依「上市櫃公司永續發展行動方案」的規劃，研議以目前公司治理評鑑架構為基礎，參考相關國際準則及其他推動環境及社會面向之趨勢，逐步增加環境、社會構面指標及權重，循序漸進預計自2026年轉型為「ESG評鑑」。
本次有952家上市公司及754家上櫃公司，共計1,706家公司接受評鑑。本屆排名與第九屆相較，上櫃公司前20％之名單中共計有29家公司新進榜，前5％之38家公司中則有七家公司新進榜，且其中四家公司是首次進榜，顯見上櫃公司對於公司治理評鑑的重視，並競相致力精進公司治理。
金管會指出，現行公司治理評鑑架構是參考G20／OECD公司治理原則分為四大構面，包括「維護股東權益及平等對待股東」、「強化董事會結構與運作」、「提升資訊透明度」及「推動永續發展」。
金管會指出，最新評鑑結果可至臺灣證交所公司治理中心專區查詢，證交所將與證券櫃檯買賣中心於6月共同辦理頒獎典禮，表揚各評鑑類別表現優異之公司，以進一步推動上市櫃公司積極提升公司治理，進而提昇我國資本市場國際競爭力。
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