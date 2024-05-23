輝達財報影響力強壓Fed題材。美國聯準會（Fed）公布的會議紀錄「偏鷹」，但輝達財報報喜，帶動台積電ADR大漲，市場消息面雖憂喜參半，但隨著台股創高吸金力十足，外資強勢匯入下，強拉新台幣兌美元23日匯率走揚，盤中一度逼近32.1元價位，終場收在32.246元、升2.9分，匯價已連二紅，總成交量擴大為15.27億美元。
匯銀主管分析，Fed會議記錄稱通膨降溫缺乏進展、降息之路漫長，美股聞訊走跌，美債殖利率再度上揚、美元指數也反映走強，新台幣早盤跟著下跌；不過，關鍵是AI大廠輝達財報亮眼，連動台股上漲，外資匯入帶動下，新台幣迅速由黑翻紅，儘管中午有大陸軍演消息，仍無法阻止台股創新高，外資持續匯入不手軟，主導匯價偏升走勢。
匯銀主管指出，台北金融市場今年以來長期股匯脫鉤，但近期走勢逐步靠攏，儘管消息面多空雜陳，但近期美國降息題材逐步消化，加上台股表現「世界強」，外資匯入回補台股撐盤，成為匯價主要助攻力道；匯市回歸基本面，只要後續股市表現夠強，AI相關題材要好，外資熱錢持續湧入台股，新台幣就有支撐力道。
根據央行統計，美元指數上漲0.2％，主要亞幣大致反應走貶，唯獨新台幣因台股而強勢，單日上漲0.09％最強，韓元升0.04％，其餘如日圓狂貶0.23％、星幣跌0.16％、人民幣下挫0.07％。
外匯交易員則說，兩大亞幣日圓、人民幣都走軟，原本盤初也預期新台幣可能一路跟貶，未料台股影響力強壓Fed題材，匯價幾乎緊貼台股走，已扭轉先前股匯脫鉤的情況；另，觀察近期美元指數走勢，雖仍震盪偏強，但上攻力道已無動力，大致在區間內盤整，美元上不去，台韓股市反映AI題材利多，新台幣及韓元雙雙走揚。
交易員表示，本周Fed會議記錄及輝達財報公布後，市場反應也大致告段落，接下來要關注下周個人消費支出物價指數（PCE）結果，在此之前匯市仍偏觀望，上檔壓力估落在32.3元，而下檔則支撐在32.2元，若下周PCE數據優預期，美元近一步回落後，新台幣可望衝破32.2元，往32元整數測試。
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