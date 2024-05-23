根據衛生福利部統計，2023年底的獨居長者人數達到51,695人，較2022年增加約7,000人，隨著國人平均餘命延長，台灣即將邁入超高齡社會，元大人壽長期關注台灣社會高齡議題，不但發揮壽險專業推出銀髮族專屬商品，更持續關懷台灣的弱勢長者，以高齡長者及身心障礙者為關懷對象的「銀髮微笑 有愛無礙」活動已正式邁入第三年，今年首場活動於5月10日與社團法人中華基督教救助協會及維凱庇護工場合作，將元大人壽的愛心裝進食物箱，送至經濟弱勢家庭與獨居長者家中，給予最溫暖、最實在的支持。
今年首場「銀髮微笑 有愛無礙」活動日前在社團法人中華基督教救助協會位於八里的倉庫舉行，元大人壽共有10位熱血同仁主動報名擔任食物箱裝箱活動的志工，本次共計包裝了500箱。活動結束後，有元大志工表示，這是他第三次參與包裝食物箱，今年包裝的速度比去年快了許多，熟能生巧，很開心公司可以持續舉辦這類公益活動，幫助更多需要關懷的族群；食物銀行物資管理組王騰仁主任也表示：「很感謝元大人壽的志工特地撥空前來1919食物銀行八里倉庫擔任志工，一起透過食物箱幫助台灣的弱勢家庭，大家的效率及熱情投入的樣子真令人佩服！尤其這次有一半以上的夥伴已經是第三次參加，令我們相當感動，元大人壽真是協會的公益好夥伴！」
元大人壽長期關注高齡長者權益，尤其是高齡金融剝削議題，特將詐騙趨勢及防詐解方以漫畫方式呈現，製作成《元大九笈金融防詐騙手冊》，發送給社福團體、日照中心及里民活動中心，內容淺顯易懂，讓高齡長者或金融脆弱族群可隨時翻閱，有效避免因受騙遭受財物損失。元大人壽將持續透過遍及全台的元大志工力量，將更多的愛與關懷傳遞給需要的高齡長者與身心障礙朋友，並深入優化客戶服務，了解其特殊金融需求並確實評估，公平合理對待高齡及身心障礙客戶，提供友善環境，贏得客戶信賴。
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