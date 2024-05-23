開發金23日晚間發布新聞稿指出，為拓展產業生態系及掌握領域專業新趨勢，旗下子公司開發資本擬於5月24日董事會通過後，延聘前衛生福利部政務次長王必勝擔任資深副總經理；其於相關領域具有高度專業及深厚資歷，若加入團隊，對開發資本協助台灣企業轉型成長並為投資人創造合理報酬，勢將如虎添翼。

開發金控指出，開發金子公司開發資本長年深耕台灣產業投資，旗下管理多檔基金，總管理規模達新台幣560億元，著重投資的產業領域包括協助推動能源轉型及數位轉型的基建型投資；以扶植台灣優勢產業為目標，布局IC設計、半導體供應鏈、電動車產業鏈、智慧製造及環保創新產業的成長型股權投資；以及回應人口高齡化、健康檢測諮詢、疾病預防、數位醫療等多元生醫投資等。

開發資本近年來積極與產業龍頭、研究機構及領域專家合作，包括與鴻海科技規劃攜手成立開鴻能源，與群創光電共同設立「群創開發」系列基金，及與熟稔半導體生態之水木管顧合作籌備投資於台美IC設計、半導體上下游之半導體基金，並透過工研院「生醫創新跨域合作平台」，分享創投圈及產業資源人脈，幫助生醫新創加快商品化腳步，促進其立足臺灣市場、布局全球商機。