依據日本觀光局統計資料，2023年國人赴日旅遊人次已突破420萬，為國人最夯的觀光國家，加上近年日幣低檔波動更讓日幣成為國人持續兌換持有的外幣，從玉山銀行內部統計，目前行內線上交易外幣人數中有高達七成是交易日幣，亦可佐證這股日本熱潮。

為讓民眾享有快速便捷的外幣金融服務，玉山提供無現金、多元支付、便利性三大攻略。首先在無現金方面，玉山Wallet是國內唯一提供可綁定信用卡至日本PayPay通路付款的電子錢包，民眾只要透過玉山Wallet開通電子支付功能並綁定玉山信用卡或臺幣帳戶，在日本張貼PayPay標誌的店家就可使用，該服務不僅快速更有多項優點，包括支付匯率享減碼優惠比現鈔更划算、可節省1.5％國外刷卡手續費、玉山卡友還可使用信用卡紅利點數立即折抵交易金額。民眾赴日旅遊不用再擔心現鈔是否足夠，也無需煩惱付款後滿手零錢，只要打開手機就能付款，輕鬆又便利。

在多元支付方面，民眾除了使用玉山Wallet手機掃碼支付外，線上快速申辦熊本熊日圓雙幣卡，可享日本消費最高8.5％優惠、搭配玉山全年24小時線上換匯服務，指定時段享有日幣及其他14種幣別線上換匯優惠，如有現鈔需求，也可善用玉山行動銀行無卡提款功能，全年24小時皆可透過手機在玉山外幣ATM提領日幣現鈔服務。最後，在便利性方面，玉山提供外幣平均成本功能、到價通知、日幣及其他八大熱門幣別匯率高低點通知、訂閱等服務，幫助顧客輕鬆掌握匯率相對低點節省買外幣成本。

即日起至2024年6月30日止，首次開立臺幣及外幣數位帳戶並於線上開戶流程輸入活動代碼「JPY2800」，以數位帳戶成功線上買外幣任一筆，即可獲得日幣2,800圓。此外，搭配玉山Wallet開通電子支付帳戶並綁定玉山熊本熊卡，於日本PayPay商店消費享有各項回饋，活動詳閱玉山銀行官網。