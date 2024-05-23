以自許全民超市的全聯十年多全力支持台灣友善耕作在地農業，青農返鄉，讓青農、小農作物也能在連鎖通路上架，意外培養出不少上億營業額小農，23日更進一步發布全聯「小農直採」、「平價有機」、「生態農作」、「節能養殖」、「裸賣減塑」五大類別的「農業再生之夢」促銷，第一彈就是「小農經濟學」。
全聯行銷部協理劉鴻徵指出，涵蓋小農直採、小農鮮乳，主打「我生產的 我負責」安心訴求，在耕耘8年之後，小農直採、小農鮮乳分別已有超過9億、18億元的好成績，占生鮮業績10～15％，成為耀眼的明日之星，預期搭配年中慶檔期可望帶動整體業績雙位數成長。
劉鴻徵強調，疫後生鮮銷售依舊成長，尤其是小農蔬果、小農鮮乳；全聯小農直採專區於2015年導入，近三年呈現暴風成長態勢，2021~2023年店數成長超過1倍，2023年設有小農直採的門市超過460間，預計2024年全台(含離島)將達600家門市規模，目前合作的小農達160位，以去年2023年小農直採商品業績創造超過9億元業績，今年挑戰10億元，其中更有一家業績破億元，今年將邁入10億元大關，2023年銷售6大天王分別為「蒜米」、「蒜球」、「剝殼玉米筍」、「有機山菠菜
」、「洋蔥」、「有機奶油白菜」，總計去年業績逾1.5億元。
去年小農直採銷售冠軍由蒜米奪下，出自不到40歲、身為農三代的雲林小農吳宗翰，以爺傳孫承的職人精神，如呵護寶寶般用心記錄每粒蒜頭的成長，栽種出全年都能吃到的正港台灣蒜頭；而剝殼玉米筍由年僅26歲的雲林農友林浩平，非農二代的他，對務農有著極大興趣，從小就在田間當小幫手，很早就立定志向從農，種植的玉米筍採用輪作法將玉米筍與土物農作物循環種植，提升土壤自然地力，讓玉米筍擁有完整營養，採收後分段降溫，現剝現出，口感脆甜，無毒栽種的玉米筍，採收後的農剩料可以提供給酪農作為牛隻飼料，讓殘質變價值，形成循環經濟，友善地球。
而身為農三代的農友謝汶勳種植的產銷履歷鮮採「綠竹筍」，以保育珍貴稀有動物諸羅樹蛙為特色，在種植綠竹筍的嘉義農場內留幾處20公分深的水窪，為蛙造家，供諸羅樹蛙產卵，從4年前100多隻的數量，至今已共同復育超過300隻，成功保護生物多樣性，全聯期望以人為本，透過照顧種植的人，改變田間的事，讓吃下肚的消費者更有保障，「護蛙筍」綠竹筍產季自4月中起到10月中，是回購率極高的小農商品。
小農鮮乳自2015年起導入，從原來僅有6品，至2023年已達31個品項，涵蓋台灣四大酪農區乳源，包括吉蒸牧場、鮮乳坊、六甲田莊、崙背鮮乳等，已逐漸成為全聯生鮮區一大特色，隨著健康意識抬頭，囊括冷藏鮮乳和冷藏調味乳的乳製品品項中，消費者以選購鮮乳為首選，2015年~2023年鮮乳占比達雙位數成長，其中被視為「明日之星」的小農鮮乳，占整體冷藏鮮乳業績有近15％成長，2023年度業績一舉超過18億元，今年挑戰20億。
特別是2025年面對紐西蘭牛乳零關稅進口，台灣酪農權益再度成為市場焦點，全聯透過年中慶強化「小農鮮乳」形象塑造，不僅讓消費者能夠在賣場挑選到多元化品牌的小農鮮乳，期帶動全民支持在地酪農產業，逐步養成消費者的高黏著度。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：