新任交通部長李孟諺23日透露上任後兩大任務，首先是提供安全便捷、永續、人本的交通運具；其次就是推廣觀光，今年1,000萬來台旅客數的目標會持續推動，儘管受到地震影響，會請觀光署加強力道宣傳。此外，也會聽卸任交通部長王國財的建議「緊盯」台鐵。
23日交通部舉行茶敘，媒體關心上任後首要解決目標。李孟諺說，最主要任務，首先提供安全便捷、永續、人本的交通運具，這裡面包含快速道路，像是西濱很多段路要立體化等；公路部分蘇花安如果有順利施工完成，將對花蓮帶來便捷、安全回家的路。他說，交通也不只公路，也有軌道，包含高鐵、台鐵還有各地區捷運，都是交通部全力去推動的部分，也會爭取預算。
另外在行人安全部分，李孟諺認為在王國材努力下，台灣行車文化有顯著改善，但還是有提升跟改善空間，會針對車輛事故跟交通事故十大原因釐清，並找出對策。他也說，現在院長會親自主持道安會報做跨部會協商，定期把各縣市努力成果跟大家宣布，讓行人交通安全得到大幅改善，讓台灣擺脫行人地獄惡名。
李孟諺說，第二大任務就是觀光，希望今年1,000萬來台旅客數目標持續推動。惟他也坦言，4月會受到地震影響，還是要請觀光署在國外多做宣傳和旅展等，讓外國知道台灣過去有地震但很快恢復，是安全、很適合旅遊，不要不敢來。
李孟諺強調，上述是交通部未來最重點跟需要去關注地方，將付出心力推動。
此外，由於王國材提醒李孟諺要「緊盯」台鐵，對此，李孟諺笑說會每天問安，今部務會報也有跟董事長杜微說，同時會給台鐵最大支持，包含人力、預算等。他提到，國外鐵道4到5成靠附業支撐，5到6成才是本業，會請台鐵公司朝這目標進行，讓未來資產開發可以挹注本業，有更充裕資金及提供同仁更好待遇，也才會把安全跟服務提升做好，對台鐵發展樂觀期待。
至於台鐵票價是否調漲，李孟諺說，相關方案還沒送上來，會做整體性評估。
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