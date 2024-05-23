00878（國泰永續高股息）動手了！根據國泰投信官網，00878成分股新增3檔成分股，分別是聯詠、中華電及正新，但看賣張的部分以南亞調節5000張最多，其次是永豐金和華碩，總計今天減碼超過千張以上的共有7檔。
00878今（5/23）淨值2853億元，在台股ETF當中規模僅次於0050（元大台灣50）和0056（元大高股息），名列第3，同時也是目前所有ETF當中受益人數最多的一檔ETF，截至上周為止股東已接近127萬人。
自00940（元大台灣價值高息）之後，緊接著還有00878、00919（群益台灣精選高息）及00939（統一台灣高息動能）都在5月換股，備受市場矚目。
根據國泰投信官網，今天00878成分股新增3檔，分別是聯詠、中華電及正新，買超張數為2002張、4087張及7150張，權重為0.44%、0.18%和0.15%。
減碼張數超過千張以上的則有7檔，分別是華碩2992張、仁寶1824張、聯強3982張、英業達2839張、中信金2596張、永豐金4012張、南亞5658張。
由於00878成分股共有30檔，在「有進有出」原則下，將會剔除至少3檔，未來也不排除繼續建倉其他個股。00878在去年11月換股時，總共新增3檔、刪除的個股則有4檔。
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