永豐金控2024第一季法說會公布海外稅前淨利達24.40億元，創下近10年同期新高，並較去年同期大幅成長29％，海外稅前淨利占比約為3成，其中子公司永豐銀行香港分行及洛杉磯分行、永豐金證券（亞洲）均同創下10年同期新高紀錄，此外，永豐銀行南京子行及越南胡志明市分行稅前淨利也創下開業以來同期新高。
永豐金控的海外獲利中以港澳地區獲利貢獻度最高，主要來自香港、澳門分行及中國子行，其次為OBU及美國。永豐金控財務長兼發言人許如玫表示，海外獲利創高主要為大中華區貢獻超過6成，占第一季海外淨利約5成比重。以獲利數字來看，香港分行第一季稅前淨利超過8億元為最大宗。
永豐銀行總經理莊銘福指出，南京子行獲利創同期新高主因是有價證券投資的獲利，以利息操作，持有債券在降息循環中能有較高的獲利，近兩年在放款方面則相對保守。
永豐金控總經理朱士廷表示，衝刺海外收益、拓展海外布局為永豐金控重要策略主軸之一，業務上以資產與負債並重發展，以「深根在地」與「跨境合作」為業務發展重點，審慎穩健擴大營運規模，除持續規劃布建海外據點外，並積極整合海外平台、多元產品種類、擴大市場客群，以提高海外營收來源並增進經營效率。
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