隨著6月1日實施禁團令倒數，外界關心新政府如何解套。對此，交通部長李孟諺23日透露，近日會召開跨部會議研商，5月底前會有方案，希望朝對等開放。儘管李孟諺說，不排除再釋出善意，但他也提到，今日大陸宣布軍演，恐為國安考量埋下不確定性，會做綜合衡平討論。
23日交通部舉辦媒體茶敘。對於兩岸觀光議題，包含是否進一步開放，以及觀光業者擬於6月上街抗議等，李孟諺說，台灣有開放自由行，對岸連自由行都沒有，團客也只限於福建到馬祖，對等上我們開的比較大，對國內旅客來講，去年跟今年1、2月都是自由行到大陸，平均每月18到20萬人；3到5月則是平均21到23萬人，台灣到大陸旅遊是自由行為大宗。
至於要如何開放，李孟諺說，近日會召開跨部會議，5月底前會有方案，到底是要全面開放團客、局部開放還是部分先行都是選項。會從觀光條例、國家整體利益做考量，當然也會跟業者站在一起促進觀光，讓業者有更多帶團商機機會，這部分大家立場一致。
不過他也喊話業者，兩岸觀光議題是國家政策，要去考量對等跟衡平性，除了考量商機外，還要以國家立場做綜合性考量。他也提到，520後局勢，每天都有新的變化，整個方案會做最後研商，惟今日大陸宣布軍演，恐為國安考量埋下不確定性。待確定後會跟大家報告。
李孟諺表示，對岸如果有釋出善意是最好，對岸開放的比台灣少，台灣至少有開自由行，因此認為大陸對於「對等」有點誤會，對等應該是我們開自由行他們也要開，我們開團客他們也要開，而不是把國與國作為對等討論，把觀光開放變成兩國論，做政治解讀，這樣是將觀光事物過度政治化。
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