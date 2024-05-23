隱形眼鏡，已成為許多年輕族群生活中不可或缺的一部分。優你康光學（Unicon Optical Co., LTD）秉持對地球環境的承諾，推出最新一代的高透氧矽水膠隱形眼鏡「Qualis HDK」，滿足日益增長的市場需求，目前已在全台各大通路上市銷售！

據了解，「Qualis可立視」矽水膠隱形眼鏡，採用最新的矽水膠材料，具有卓越的透氧性和保濕性能。優你康光學的研發團隊經過多年的努力，成功將這一突破性技術應用於隱形眼鏡製造中，使其在市場上脫穎而出。

「我們很自豪地推出這款新型隱形眼鏡，它具有優異的透氧性」，優你康光學高層主管表示，相信這款產品將改變許多隱形眼鏡使用者的生活。

根據優你康光學提供的資料，「Qualis可立視」矽水膠隱形眼鏡經過臨床測試，並已取得美國FDA上市前通知、歐盟MDR證書及台灣醫療器材許可證。

優你康光學在產品開發過程中，始終堅持以消費者為中心的理念，不斷改進技術和設計，以期滿足不同消費者的需求。此次推出的可立視矽水膠隱形眼鏡，是公司對品質和創新的又一次承諾。

目前這款隱形眼鏡已在康是美藥妝通路、7-ELEVEN K. Seren門市、BBLens、PrettyEyes、imeime等全台各大通路上市，消費者可以通過多種管道，購買到這款高性能的隱形眼鏡。

優你康光學成立於1992年，專注於高品質隱形眼鏡的研發、生產和銷售，且致力於通過技術創新和優質服務，為全球消費者提供更好的視覺健康解決方案。