隱形眼鏡，已成為許多年輕族群生活中不可或缺的一部分。優你康光學（Unicon Optical Co., LTD）秉持對地球環境的承諾，推出最新一代的高透氧矽水膠隱形眼鏡「Qualis HDK」，滿足日益增長的市場需求，目前已在全台各大通路上市銷售！
據了解，「Qualis可立視」矽水膠隱形眼鏡，採用最新的矽水膠材料，具有卓越的透氧性和保濕性能。優你康光學的研發團隊經過多年的努力，成功將這一突破性技術應用於隱形眼鏡製造中，使其在市場上脫穎而出。
「我們很自豪地推出這款新型隱形眼鏡，它具有優異的透氧性」，優你康光學高層主管表示，相信這款產品將改變許多隱形眼鏡使用者的生活。
根據優你康光學提供的資料，「Qualis可立視」矽水膠隱形眼鏡經過臨床測試，並已取得美國FDA上市前通知、歐盟MDR證書及台灣醫療器材許可證。
優你康光學在產品開發過程中，始終堅持以消費者為中心的理念，不斷改進技術和設計，以期滿足不同消費者的需求。此次推出的可立視矽水膠隱形眼鏡，是公司對品質和創新的又一次承諾。
目前這款隱形眼鏡已在康是美藥妝通路、7-ELEVEN K. Seren門市、BBLens、PrettyEyes、imeime等全台各大通路上市，消費者可以通過多種管道，購買到這款高性能的隱形眼鏡。
優你康光學成立於1992年，專注於高品質隱形眼鏡的研發、生產和銷售，且致力於通過技術創新和優質服務，為全球消費者提供更好的視覺健康解決方案。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：